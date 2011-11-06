4 مرکز دام مورد نیاز شهروندان یزدی را تامین می کنند

علی ‌اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به مردم در روز عید قربان، چهار مرکز عرضه دام در نقاط مختلف شهر ساماندهی شدند.

وی افزود: در این روز، چهار قربانگاه و 27 اکیپ ثابت و سیار در روز عید قربان به مردم نقاط مختلف شهر یزد خدمات ‌رسانی می ‌کنند.

حدادزاده با بیان اینکه این تمهیدات در همه شهرستان ‌های استان یزد نیز اندیشیده شده است، افزود: شبکه دامپزشکی در سراسر استان آماده ارائه خدمات به مردم است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی در این زمینه عنوان کرد: با برگزاری جلسه‌ای در دامپزشکی استان یزد، نمایندگانی از استانداری، فرمانداری یزد، شهرداری، صنف قصاب، نماینده کشتارگاه صنعتی، مرکز بهداشت و ... در این جلسه حضور یافتند و هماهنگی‌های لازم با همه این دستگاه‌ها انجام شد.

حدادزاده یادآور شد: با انجام این هماهنگی ‌ها، همه ادارات و ارگان‌ های مرتبط با بهداشت و خدمات شهری در روز عید قربان آماده خدمات ‌رسانی به مردم هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد ادامه داد: علاوه بر ایجاد قربانگاه‌ های موقت در سطح شهر، همه کشتارگاه‌ های دام استان به صورت رایگان همه خدمات بهداشتی و شرعی را ارائه می ‌دهند.

وی از مردم خواست دام‌ های خود را تا حد امکان از کشتارگاه‌ ها خریداری کنند و در صورتی که استفاده از کشتارگاه برای آنها مقدور نبود، در سطح شهر و در نقاطی که اقدام به ایجاد محل عرضه موقت و قربانگاه شده، خدمات خود را دریافت کنند.

حدادزاده عنوان کرد: کشتار در معابر عمومی و منازل توسط مردم باعث می‌شود تا سلامت جامعه به مخاطره بیفتد بر همین اساس مردم تا حد امکان دام‌ های قربانی خود را زیر نظر ناظران شرعی و بهداشتی ذبح کنند.