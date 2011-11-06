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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

از سه شنبه برگزار می شود؛

ویتنام میزبان اکسپو صنایع‌ دستی/ فعالیت 1220 دهکده صنایع‌ در ویتنام

ویتنام میزبان اکسپو صنایع‌ دستی/ فعالیت 1220 دهکده صنایع‌ در ویتنام

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون بخش صنعت و تجارت ویتنام از میزبانی این کشور برای برگزاری "اکسپو صنایع دستی" از روز سه شنبه 17 آبان ماه در پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ویتنام ،"دائو تو وین " دراین زمینه گفت: این نمایشگاه 5 روزه از هشتم نوامبر در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی شهر هانوی پایتخت ویتنام برگزار خواهد شد .

وی افزود : دراین نمایشگاه بیش از300 صنعتگر فعال حوزه صنایع‌دستی با هدف حضور بیشتر دربازارهای بین‌المللی حضور خواهند داشت و پیش بینی می شود روزانه بیش از 2 هزار تن از این نمایشگاه بازدید نمایند .

ویتنام 1220 دهکده صنایع‌ دستی دارد که 5 میلیون تن در آن مشغول بکار هستند و دولت قصد دارد با رساندن آن به 3 هزار دهکده 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد نماید .

بر اساس این گزارش در سالجاری ویتنام حدود 2 میلیارد دلار از محل صنایع دستی درآمد داشته است .

کد مطلب 1453825

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