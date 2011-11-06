ویتنام میزبان اکسپو صنایع‌ دستی/ فعالیت 1220 دهکده صنایع‌ در ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ویتنام ،"دائو تو وین " دراین زمینه گفت: این نمایشگاه 5 روزه از هشتم نوامبر در مرکز نمایشگاه های بینالمللی شهر هانوی پایتخت ویتنام برگزار خواهد شد .
وی افزود : دراین نمایشگاه بیش از300 صنعتگر فعال حوزه صنایعدستی با هدف حضور بیشتر دربازارهای بینالمللی حضور خواهند داشت و پیش بینی می شود روزانه بیش از 2 هزار تن از این نمایشگاه بازدید نمایند .
ویتنام 1220 دهکده صنایع دستی دارد که 5 میلیون تن در آن مشغول بکار هستند و دولت قصد دارد با رساندن آن به 3 هزار دهکده 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد نماید .
بر اساس این گزارش در سالجاری ویتنام حدود 2 میلیارد دلار از محل صنایع دستی درآمد داشته است .
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