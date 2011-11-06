توطئه گران همواره در کمین عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نوری المالکی" گفت: نیروهای وابسته به وزارت کشور عراق همواره با شهامت به مقابله با تروریستها پرداخته اند و هزاران شهید در این راه تقدیم کرده اند.

وی افزود: عراق به سبب سیاستهای غلط شرایط سختی را تجربه کرده، این در حالی است که کشور به اندازه کافی غنی است و همه می توانند در خوشبختی کامل به سر ببرند. دولت بازسازی عراق را بر اساس پایه های صحیح با قوت ادامه می دهد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما می خواهیم که کشوری بدون تبعیض داشته باشیم و زمینه برای مشارکت فعال وجود داشته باشد و همه ملت باید از نظر حقوق با هم برابر باشند.

مالکی تصریح کرد: عراقی ها هنگامی که در معرض خطر باشند همدلی خاصی با یکدیگر دارند. اعیاد همواره به نقطه عطفی در مبارزه با تروریسم درعراق مبدل شده است.

نخست وزیر عراق ضمن هشدار به نیروهای امنیتی درباره توطئه گران علیه این کشور افزود: توطئه ها علیه عراق پایانی ندارد.عراق هرگز در راستای دخالت در امور داخلی عراق حرکت نمی کند.