اجرای شبکه فاضلاب در 220 شهر/ انتقال آب به قم تا تابستان 91

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با اعلام اینکه وزارت نیرو در صدر وزارتخانه‌هایی است که از منابع بانک جهانی و توسعه اسلامی استفاده می‌کند، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری در زمینه اجرای فاضلاب در کشور را از دیگر برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برشمرد.

وزیر نیرو از اجرای شبکه و تاسیسات فاضلاب در 220 شهر کشور خبر داد و اظهار داشت: اجرای پروژه های فاضلاب از 20 سال گذشته در کشور آغاز شده است.

نامجو با بیان اینکه تاکنون حدود 35 درصد از شبکه و تاسیسات فاضلاب کشور اجرایی شده است درخصوص وضعیت تامین آب شهر قم نیز گفت: امیدواریم بتوانیم برای تابستان آینده، آب مطمئنی را از طریق تونل‌های حفاری شده به قم برسانیم.

وی در خصوص وضعیت پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم، گفت: حدود یک کیلومتر از تونل اصلی انتقال آب باقی مانده است اما خوشبختانه از مسائل سخت تونل عبور کردیم و به نظر می‌آید با تعویض "کاترهد" دستگاه حفاری با عبور از منطقه بحرانی هر چه زودتر حفاری این تونل نیز به پایان برسد.

وزیر نیرو ادامه داد: البته هنوز سد کوچری که قرار است سیلاب‌ها توسط تونل‌ها در پشت آن ذخیره شود ساخته نشده است اما انتظار داریم با ساخته شدن فراز بند این سد حدود 10 میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره کنیم که افزون بر سد گلپایگان ذخیره مناسبی داشته باشیم و بتوانیم آب تابستان آینده قم را مدیریت کنیم.

نامجو اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبار، پروژه سد کوچری و کل سامانه در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد. پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم زمانی به صورت کامل مورد استفاده قرار خواهد گرفت که تونل تکمیل و سد کوچری ساخته شود که بتواند حجم آب 180 میلیون مترمکعبی را پشت خود ذخیره کند که در نهایت بتواند آب مطمئنی را به قم منتقل کند.