مواضع جدید ضدسوری حریری و خدام/ نظام اسد در بهترین روزهایش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای کویت، "سعد حریری" اخیرا در گفتگویی درباره زمان بازگشتش به لبنان اظهار داشت: بازگشتم به لبنان در زمان مناسبی رخ می دهد.

وی درباره تحولات سوریه تاکید کرد: نظام سوریه تغییر نمی کند مگر اینکه تغییرش دهند. ملت سوریه در نهایت پیروز خواهد شد البته این مسئله مهم است که آنان همواره در مسیر مسالمت آمیز گام بردارند.

نخست وزیر پیشین لبنان در ادامه تاکید کرد: تغییر در نهایت رخ می دهد مانند آنچه در آفریقای جنوبی رخ داد و همگان از وقوعش می ترسیدند. البته به نظر من نظام اسد در بهترین روزهایش نیست.

از سوی دیگر، "عبدالحلیم خدام" مشاور سابق رئیس جمهور سوریه در گفتگو با روزنامه النهار لبنان اظهار داشت: سرنوشت لبنان با آنچه در سوریه رخ می دهد ارتباط دارد و اگر نظام سوریه سقوط کند لبنان آزاد خواهد شد.

وی که در کنفرانس جمعیت موسوم به "کمیته ملی حمایت از سوریه" در پاریس حضور داشت، در اظهاراتی تند و بی اساس ادعا کرد: لبنان هم اکنون تحت اشغال است، تحت اشغال از طرف ایران و اگر نظام سوریه تداوم پیدا کند اشغال لبنان نیز ادامه می یابد.

خدام که از مخالفان قسم خورده بشار اسد محسوب شده و موافق گزینه نظامی علیه نظام دمشق است در ادامه اتهاماتی را علیه حزب الله و دولت لبنان مطرح کرد و پیش بینی نمود به زودی سوریه آزاد شود.