محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: از این پس تعهدات حساب ذخیره ارزی می‌تواند به صندوق توسعه ملی منتقل شود؛ البته در عین حال پروژه‌ها و طرح‌هایی نیز در حوزه‌های مختلف منتقل شده است.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: پروژه‌هایی از حساب ذخیره ارزی که هم اکنون در بانک‌ها وجود دارند، به دلیل نبود منابع طبیعتا باید بیاید از طریق سازوکار صندوق توسعه ملی دنبال شوند.

وی تصریح کرد: بر این اساس برخی پروژه‌ها و طرحها که سرعت و منابع لازم برای تامین مالی آنها از سوی حساب ذخیره ارزی وجود ندارد، عملا به سمت صندوق توسعه ملی شیفت داده شده‌اند تا سازوکار صندوق برای آن‌ها عملیاتی شود.

به گفته دودانگه، البته این پروژه‌ها از سوی بانک‌های عامل ارزیابی می‌شوند؛ همین ارزیابی البته برای صندوق کفایت می‌کند؛ چرا که آنها باید با اساسنامه و نظام‌نامه اداره تسهیلات صندوق توسعه ملی تطبیق داده شوند.

وی اظهار داشت: این مسئولیت به عهده بانک‌ها است که طرح‌های حساب ذخیره ارزی را با ضوابط صندوق توسعه ملی ارزیابی کنند.