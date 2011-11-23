25 درصد منابع صندوق توسعه سهم مسکن/ آغاز مذاکرات با بانک مسکن

محمود دودانگه در گفتگو با مهر از بهره‌مندی پروژه‌های بخش مسکن از منابع مالی صندوق توسعه ملی خبرداد و گفت: مسکن و ساختمان از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، البته باید توجه داشت چنانچه این بخش بخواهد از تسهیلات صندوق بهره‌مند شود، باید همچون سایر بخش‌ها، ضوابط و چارچوب‌های صندوق را رعایت کند.

عضوهیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بر این اساس، طرح‌های مسکن نباید دولتی باشد؛ بلکه تولی‌گری آن باید به بخش‌خصوصی سپرده شود؛ در این راستا هر طرحی که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد و بانک عامل آن را بپذیرد، می‌تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن اهلیت از سوی متقاضیان بخش مسکن برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: به لحاظ اهمیت بخش مسکن و ساختمان که رشته‌های صنعتی و تولیدی مختلفی می‌توانند در سایه آن، فعال باشند، تمام تلاش را به کار خواهیم بست تا سریعتر این درخواست‌ها به نتیجه برسد.

دودانگه گفت: مذاکرات اولیه برای عقد قرارداد عاملیت با بانک مسکن انجام و موضوع جمع‌بندی شده است که امید می‌رود به زودی بتوان قرارداد عاملیت را با این بانک منعقد کرد تا امکان پشتیبانی از بخش مسکن نیز فراهم شود.

وی اظهارداشت: در واقع بر اساس چارچوب‌های تعریف شده، تا 25 درصد از منابع صندوق می‌تواند در بخش مسکن و ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.