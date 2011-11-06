به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد دلبری در مراسم تودیع و معارفه 6 نفر از مدیران شهرداری قم گفت: قم با وجود بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران دارای ساختاری ویژه و خاص نسبت به دیگر شهرها است و باید در ساماندهی و اجرای پروژهای شهری تسریع بیشتری شود و ارائه خدمات شهری به شهروندان لازم است به صورت یکسان باشد.



شهردار قم با بیان اینکه وظایف شهرداری‌ها در مقایسه با دیگر ادارات بسیار گسترده و متنوع است، افزود: قوانین و محدودیت‌های متنوعی در شهرداری‌ها وجود دارد و توقع مردم از شهرداری‌ها بسیار بالا است و شهر قم به دلیل اینکه زیرساخت‌های مناسبی ندارد لذا با مشکلات فراوانی مواجه است و نیازمند مساعدت و کمک از سوی دولت و مسئولان کشور است.



وی با اشاره به اینکه سند چشم انداز توسعه مدیریت شهری قم در آینده‌ای نزدیک تهیه و تدوین می‌شود، افزود: تغییر و تحول در سطح مدیران لازم و زمینه شکوفائی را فراهم می‌کند و شخص با تجارب و انگیزه جدید در خدمت شهروندان خواهد بود.



قم می‌تواند به شهری نمونه برای جهان اسلام تبدیل شود



دلبری تصریح کرد: کسب تجارب در تمام زمینه‌ها لازم است و باید فضاهای بزرگتر را نیز تجربه نمائیم و شهر قم می‌تواند با مدیریت صحیح و همت مدیران استان به الگویی مناسب برای دیگر کلانشهرهای کشور و به شهری نمونه برای جهان اسلام تبدیل شود.



شهردار قم تصریح کرد: انتظار داریم در دور جدید خدمت رسانی این مدیران در شهرداری قم، تحول‌هایی ملموس در راستای نهادینه شدن فرهنگ شهروند مداری رخ دهد و با روحیه‌ای جهادی، علمی و تلاش و مجاهدت و سرعت بیشتر از گذشته در خدمت زائران و مجاوران بارگاه حضرت معصومه(س) باشیم.



وی افزود: درک عمیق از مسائل اجتماعی و فرصت سازی و فرصت شناسی و جستجوی منابع نو و درآمدی پایدار و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از ضروریات است.



شهردار قم اظهار داشت: خدمت در شهر کریمه اهل بیت(ع) موهبتی است الهی که نصیب ما شده است و باید از این فرصت به بهترین نحو جهت خدمت رسانی به مردم شهر مقدس قم استفاده کنیم.



موانع سرمایه‌گذاری در قم باید مرتفع شود



وی در ادامه به تلاش و تکاپوی بیشتر در جهت جذب و رونق سرمایه‌گذاری در قم را یادآور شد و با اشاره به نقش محوری شهرداری در این زمینه افزود: باید راه‌ها برای سرمایه‌گذاری در قم باز شده و موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران مرتفع شود.



شهردار قم گفت: همه مدیران و پرسنل شهرداری قم به صورت بسیجی وار در خدمت مردم هستند و از هیچ تلاشی نباید کوتاهی کنند.



در پایان این مراسم شهردار قم در احکام جداگانه‌ای آقایان ابوالفضل چابکی،‌ محسن نصیری، ‌حسن صبوری، ‌جهانبخش نجف زاده، رضا یزدی و دکتر مسیح الله معصومی را به سمت‌های معاون فرهنگی و اجتماعی، ‌معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی، معاون برنامه ریزی و توسعه، ‌معاون خدمات شهری، ‌مدیر پروژه‌های کلان شهری قم و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم منصوب کرد.

