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۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۳۵

با هدف ارتقاي سطح آگاهي مسافران از حقوق خود صورت مي گيرد:

نمايش فيلم حقوق مسافران در 5 هزار دستگاه اتوبوس

لوح فشرده حقوق مسافران در سفرهاي بين شهري كه با هدف آگاهي بيشتر مسافران از حقوق خود تهيه شده در داخل 5 هزار دستگاه اتوبوس به نمايش در مي آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به  نقل از روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، محتواي اين فيلم كه در قالب كاست ويدئويي و هم cd تهيه شده ، شامل ضوابط و مقررات حمل و نقل مسافر از قبيل نحوه سرويس دهي به شركتها و مسئوليتهاي آنها رد قبال مسافران ، چگونگي طرح شكايات و پيشنهادها از سوي مسافران ، مقررات مربوط به تاخير و انصراف از سفر ، بيمه مسافران و ساير حقوق عمده و اساسي مربوط به مسافران است.

گفتني است ، اين فيلم كوتاه 9 دقيقه اي كه تحت عنوان حقوق مسافران در سفر هاي بين شهري تهيه شده است درداخل اتوبوسها به صورت تكليفي به نمايش گداشته مي شود.

کد مطلب 145386

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