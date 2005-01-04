نمايش فيلم حقوق مسافران در 5 هزار دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، محتواي اين فيلم كه در قالب كاست ويدئويي و هم cd تهيه شده ، شامل ضوابط و مقررات حمل و نقل مسافر از قبيل نحوه سرويس دهي به شركتها و مسئوليتهاي آنها رد قبال مسافران ، چگونگي طرح شكايات و پيشنهادها از سوي مسافران ، مقررات مربوط به تاخير و انصراف از سفر ، بيمه مسافران و ساير حقوق عمده و اساسي مربوط به مسافران است.

گفتني است ، اين فيلم كوتاه 9 دقيقه اي كه تحت عنوان حقوق مسافران در سفر هاي بين شهري تهيه شده است درداخل اتوبوسها به صورت تكليفي به نمايش گداشته مي شود.