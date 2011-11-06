220 نفر در شهرداری های استان قزوین استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسلامی صدر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در استانداری با تبریک فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان اظهارداشت: تا پایان آذرماه آزمون استخدامی شهرداری های استان برگزار خواهد شد که آگهی آزمون در نشریات محلی در یک ماه آینده منتشر می شود که علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاهای اطلاع رسانی و نشریات در این آزمون شرکت کنند.

وی افزود: این آزمون فرصت مناسبی است تا افراد واجد شرایط از مسیرهای قانونی و بدون تبعیض و رعایت عدالت با توجه به توانمندی خود پذیرفته شده و استخدام شوند.

اسلامی صدر یادآورشد: تاکنون جذب نیرو در شهرداریها با روشهای غیرمنطقی صورت می گرفت که شاید عادلانه نبود اما برای اولین بار با دریافت مجوز رسمی از معاون توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری زمینه استخدام افراد دارای شرایط در شهرداریها فراهم شده است.

این مسئول تصریح کرد: با برگزاری این آزمون 220 نفر به صورت پیمانی برای 25 شهرداری استان استخدام می شوند که بجز سه شهرداری کوچک نیروی انسانی سایر شهرداریها تامین خواهد شد.

وی گفت: کمبود نیرو و منابع مالی در سالهای گذشته موجب تضعیف شهرداریها شده بود که با این کار 70 درصد مشکل نیرو حل شده و با تداوم این روند دیگر هیچ استخدامی خارج از ضوابط قانونی صورت نخواهد گرفت.

فعالیت 3337 نفر در شهرداری های استان

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین یادآورشد: در حال حاضر سه هزار و 337 نفر در شهرداری های استان فعالیت می کنند که 50 درصد آنها رسمی و بقیه قراردادی و شرکتی هستند.

اسلامی صدر مهمترین وظیفه دفتر امور شهری را فعالیت ستادی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و تخصیص اعتبار ذکر کرد.

برگزاری هشت دوره آموزشی ویژه شوراها

وی آموزش اعضای شوراها را از دیگر وظایف مهم این دفتر دانست و افزود: با وجود آن که آموزش شوراها بر عهده شورای عالی استانهاست اما دفتر امور شهری و شوراها با دستور استاندار در خصوص برگزاری دوره های آموزشی اقدامات لازم را انجام می دهد و تاکنون هشت دوره تخصصی در زمینه آشنایی بیشتر اعضای شورا با وظایف قانونی، سازو کارهای عملکرد شهرداریها برگزار شده که این کار در کاهش اشتباهات و تخلف اعضاء موثر بوده است.

وی استان قزوین را از استانهای سلامت در فعالیت شوراها ذکر کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک مورد سلب عضویت دایم، برای اقدامات خارج از چارچوب قانون، یک مورد سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا، یک مورد سلب عضویت موقت و یک مورد محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه و یک مورد هم اخطار کتبی صورت گرفته است.

اسلامی صدر بیان کرد: در خصوص شوراهای روستایی نیز در سال جاری 11 مورد سلب عضویت به دلیل عدم سکونت و یک مورد سلب عضویت دایم صادر شده است.

این مسئول همچنین گفت: بدلیل مشکلات ناشی از عدم توانایی اعضاء شورای شهر آبگرم، این شورا منحل شده و مسئولیت قانونی آن با استاندار قزوین است.

وی یادآورشد: از ابتدای سال تاکنون 90 مورد از مصوبه های شوراها نیز باطل شده است.

اسلامی صدر دغدغه مهم مسئولان استانداری را انتخاب شهرداران متخصص و توانمند توسط اعضای شورا ذکر کرد و گفت: گاهی بدلیل وجود اختلاف در میان اعضای شورا در انتخاب شهردار تاخیر صورت می گیرد که در حال حاضر شهرداری های شال، اسفرورین و تاکستان با سرپرستی اداره می شود و حکم شهرداران آبگرم و آوج بزودی صادر خواهد شد.

تامین اعتبار شهرداریها از محل ارزش افزوده

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: در برنامه پنجم این امکان فراهم شده تا از مالیات ارزش افزوده اعتبار مالی شهرداریها تامین شود که این روند مشکلات مالی را حل خواهد کرد.

وی گفت: در استان قزوین در تامین منابع مالی شهرداریها مشکل جدی نداریم اما شهرداران و اعضای شورای شهرها نیز باید برای تامین منابع درآمدی جدید اقدام کنند.

433 میلیارد تومان بودجه شهرداریهای استان

اسلامی صدر افزود: امسال 433 میلیارد تومان اعتبار برای شهرداری هاس استان مصوب شده که نسبت به سال قبل از وضعیت بهتری برخوردار شده ایم.

وی از اعمال برخی فشارهای غیرمنطقی به شوراها خبرداد و تصریح کرد: متاسفانه برخی اعمال فشارها و اعمال نفوذها به انتخاب شهردار محدود نمی شود و برخی علیرغم ادعای استقلال در شورا تلاش می کنند از ظرفیت و توانمندی شوراها و شهرداریها در راستای منافع شخصی، گروهی و انتخاباتی خود استفاده کنند.

این مسئول یادآورشد: اخیرا جو سازی هایی در این زمینه مشاهده شده که با نظارت و کنترل موضوع از آن جلوگیری کرده ایم.

اسلامی صدر گفت: بخشی از این بد اخلاقی ها و جوسازیها توسط افرادی انجام می شود که در سوء استفاده از شوراها و شهرداریها ناموفق بودند و این کنترل و نظارت را در تداوم فعالیتها نیز انجام خواهیم داد.