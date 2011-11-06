214 میلیون دلار کالا از فارس صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غفار صفری ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از صادر کنندگان برتر استان فارس گفت: بر اساس آمارهای سال گذشته 811 هزار تن کالا به ارزش 372 میلیون دلار از فارس به 85 کشور جهان صادر شده است.

وی ادامه داد: در نیمه اول سال جاری بیش از 484 هزار تن کالا از این استان به ارزش 214 میلیون دلار صادر شده که بر این اساس 45 درصد از این کالا ها به بخش صنعت، 40 درصد کشاورزی و 15 درصد نیز مربوط به بخش صنایع دستی و فرش دست باف است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به ترکیب صادرات کالاهای غیر نفتی استان در شش ماه اول سال جاری، تصریح کرد: ارزش دلاری کالاهای صادراتی فارس در بخش صنعت 75 میلیون دلار، کشاورزی 86 میلیون دلار، فرش دست باف و صنایع دستی 25 میلیون دلار و صنایع معدنی 28 میلیون دلار بوده است.

صفری تاکید کرد: عمده کالا های صادراتی استان طی شش ماه اول سال جاری را پتروشیمی، تره بار، سبزی، صیفی و میوه، محصولات معدنی، فرش و گلیم، صنعت شیرین بیان، خرما و انجیر، صنایع غذایی، مصنوعات فلزی و... بوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مهترین بازارهای هدف صادرات استان فارس، گفت: کشورهای حوزه اروپا، آمریکا و افریقا و عمده محصولات استان به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات، قطر، عراق، هند، چین و..... است که در مجموع به 85 کشور جهان کالاهای استان فارس ارسال می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: صادرات برای کشور ما یعنی افزایش تولید، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه کشور، گسترش رفاه اجتماعی و به دنبال آن گسترش روابط اقتصادی با دنیای خارج و بالا رفتن سهم ایران در تجارت جهانی است.

در این مراسم از 21 صادر کننده نمونه استانی و دو صادر کننده نمونه ملی تقدیر شد.