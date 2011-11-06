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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

اکبری خبر داد:

18 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد/ کشف 640 کیلو گرم انواع مواد مخدر

18 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد/ کشف 640 کیلو گرم انواع مواد مخدر

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی از انهدام 18 باند مواد مخدر در سطح استان طی یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری ظهر یکشنبه در نشست هتگی با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر طی یک ماه گذشته 18 باند مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 81 نفر قاچاقچی و 579 نفر تهیه و توزیع کننده مواد مخدر در این راستا دستگیر شد، اظهار داشت: 640 کیلو و 946 گرم انواع مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است.

این مسئول ادامه داد: از این مقدار 44 کیلو گرم هروئین، 204 کیلو گرم تریاک، 58 کیلو گرم حشیش، 292 کیلو گرم گراس، دو کیلو 60 گرم شیشه و 83 کیلو 262 گرم مواد اولیه تهیه قرص های روانگردان بود. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با بیان اینکه طی این مدت دو هزار و 805 عدد قرص روانگردان نیز کشف و ضبط شده، بیان داشت: در این رابطه 20 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

اکبری از معرفی 102 نفر از معتادان به مراکز درمان اعتیاد استان خبر داد و گفت: روز گذشته مقدار 70 کیلو گرم مواد اولیه مواد مخدر در یک منزل شخصی در سردشت کشف و ضبط شده که در این راستا نیز سه نفر دستگیر شدند.
 

کد مطلب 1453872

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