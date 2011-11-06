18 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد/ کشف 640 کیلو گرم انواع مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری ظهر یکشنبه در نشست هتگی با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر طی یک ماه گذشته 18 باند مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 81 نفر قاچاقچی و 579 نفر تهیه و توزیع کننده مواد مخدر در این راستا دستگیر شد، اظهار داشت: 640 کیلو و 946 گرم انواع مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است.

این مسئول ادامه داد: از این مقدار 44 کیلو گرم هروئین، 204 کیلو گرم تریاک، 58 کیلو گرم حشیش، 292 کیلو گرم گراس، دو کیلو 60 گرم شیشه و 83 کیلو 262 گرم مواد اولیه تهیه قرص های روانگردان بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با بیان اینکه طی این مدت دو هزار و 805 عدد قرص روانگردان نیز کشف و ضبط شده، بیان داشت: در این رابطه 20 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

اکبری از معرفی 102 نفر از معتادان به مراکز درمان اعتیاد استان خبر داد و گفت: روز گذشته مقدار 70 کیلو گرم مواد اولیه مواد مخدر در یک منزل شخصی در سردشت کشف و ضبط شده که در این راستا نیز سه نفر دستگیر شدند.

