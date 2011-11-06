کهگیلویه و بویراحمد در رده 17 توزیع اعتبارات کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دولت توجه ویژهای به مناطق محروم دارد و امسال اعتبارات خوبی به این استان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به محرومیت این استان بیان داشت: کارهای خوبی در این چند سال صورت گرفته ولی باز هم نیاز به تلاش مضاعف برای توسعه استان داریم.
رهنما یادآور شد: هم اکنون این استان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و عزم مسئولان نیز تلاش برای خدمترسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم است.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در مورد خیزشهای اسلامی در منطقه خاورمیانه نیز گفت: کشورهای عرب منطقه به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 در حال مبارزه هستند و نظامهای دیکتاتوری را یکی پس ازدیگری سرنگون میکنند.
رهنما افزود: امروز شاهد هستیم که مردم در سراسر دنیاعلیه نظامهای دیکتاتوری قیام کرده اند و خواهان سرنگونی رژیمهای مستبد هستند.
