کهگیلویه و بویراحمد در رده 17 توزیع اعتبارات کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دولت توجه ویژه‌ای به مناطق محروم دارد و امسال اعتبارات خوبی به این استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به محرومیت این استان بیان داشت: کارهای خوبی در این چند سال صورت گرفته ولی باز هم نیاز به تلاش مضاعف برای توسعه استان داریم.

رهنما یادآور شد: هم اکنون این استان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و عزم مسئولان نیز تلاش برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم است.

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در مورد خیزش‌های اسلامی در منطقه خاورمیانه نیز گفت: کشور‌های عرب منطقه به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 در حال مبارزه هستند و نظام‌های دیکتاتوری را یکی پس ازدیگری سرنگون می‌کنند.

رهنما افزود: امروز شاهد هستیم که مردم در سراسر دنیاعلیه نظام‌های دیکتاتوری قیام کرده اند و خواهان سرنگونی رژیم‌های مستبد هستند.