ترویج فرهنگ امر به معروف در ادارات مازندران کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک حق شهروندی و نظارت همگانی بوده که افراد جامعه نسبت به منکرات و زشتی ها و ناهنجاریهای جامعه متفاوت نباشند.

وی در خصوص تاثیر امر به معروف بر امنیت اجتماعی اظهار داشت: تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بر افزایش احساس امنیت در جامعه بر کسی پوشیده نبوده که قوام و پایداری ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای به میزان امنیت و احساس امنیت در افراد آن جامعه بستگی دارد زیرا وجود احساس امنیت روانی همچون خود امنیت مهم تلقی می شود و به عنوان یکی از نیازهای آدمی از آغاز خلقت مورد توجه جدی متولیان و مردم قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در خصوص جایگاه امر به معروف در عصر کنونی گفت: واقعیت این است که با وجود تاکید بزرگان دین و آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومان (ع)، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر مورد بی مهری جامعه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از نابسامانی های موجود جامعه و ناهنجاری ها، معلول غفلت از امر به معروف است.

ابراهیمی در خصوص مدگرایی در جامعه افزود: با قبول این واقعیت که ابراز وجود یک نیاز طبیعی و بسیار با ارزش است و همه افراد مایل هستند به نحوی در عرصه های اجتماعی به چنین نیازی پاسخ دهند اما متاسفانه برخی به لحاظ عوامل فردی، خانوادگی، رسانه ای، محیطی و معرفتی سعی در تامین این نیاز از طریق ظاهرآرایی و مدگرایی به شکل غربی آن دارند که عمر آن کوتاه و زودگذر است.

معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران در خصوص عوامل فرهنگی مدگرایی در جامعه گفت: یکی از راههای نفوذ فرهنگ بیگانه از مسائل ساده ای نظیر پوشش نامناسب و بد آموزی شروع می شود.

وی در خصوص راهکار اجرایی مقابله با مدگرائی افزود: تقویت فرهنگ خودی و معنویت و تقویت هویت و بازنگری به جایگاه انسان و آموزش شیوه و راه و رسم زندگی دینی به عنوان فرهنگ عمومی می تواند به عنوان بهترین راهکار باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: لازمه نفوذ در دنیای نوجوانان، اعتماد سازی بوده و لازمه اعتمادسازی التزام علم و عمل و رابطه دوستانه است و در چنین حالتی آنها می توانند، تحولی در ظاهر و باطن انسان آینده ساز بیافرینند.

این مسئول در خصوص زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی پدیده های بدحجابی گفت: برخی دختران و زنان به لحاظ برخورد منفعلانه با جو غالب جامعه که گرایش به بدحجابی دارند در برابر آن مقاومت خود را از دست داده و به بدحجابی گرایش می یابند.