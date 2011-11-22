محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر گفت: اینکه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماههای آتی بخواهد اجرا بشود یا خیر، جزء سیاست‌های کلان دولت است و باید از مراجع مرتبط سئوال شود؛ ولی همانطور که برای هر امر بزرگی مثل هدفمندی یارانه‌ها، باید تمهیداتی انجام شود، امری بدیهی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مرحله دوم نیز با همان تدبیری که مرحله اول اجرا شد، ملاحظات انجام خواهد شد ولی زمان و مکان آن مشخص نیست.

وی تصریح کرد: سال گذشته قبل از اجرای قانون، ابعاد مختلفی لحاظ شد، که یکی از آنها بحث ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بود که مورد توجه قرار گرفت. در این راستا علاوه بر اینکه تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن‌های تولیدی و توزیعی به امضا رسید تا بازار به شکل مناسبی نگاه داشته شود، از شکل‌گیری فضای تورمی نیز جلوگیری شد.

به گفته نکویی‌مهر، در این میان، علاوه بر تشدید نظارت بر بازار، همراهی تولیدکنندگان موجب شد که وضعیت قابل تامل و مناسبی برای مصرف‌کنندگان به جمیع جهات، بوجود آید و علیرغم اینکه در سال گذشته، بحث تورم جهانی وجود داشت، اما مجموعه شرایط قابل تحملی برای مصرف‌کنندگان به وجود آمد و به نظر نیز، طرح موفقی به انجام رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی اجرای این قانون، کار با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب و کامل انجام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ذخیره‌سازی کالایی در دستور کار است؛ اما باید دید که این فاز قرار است چه زمانی انجام شود؛ اما به هرحال هنوز هم از ذخایر قبلی کالایی، منابع زیادی در اختیار است که به دلیل اینکه مرتب این ذخایر به روز می‌شوند، قابل اتکا است.

وی اظهار داشت: ذخایر کالایی به صورت مرتب به روز می‌شود و در مواقع مورد نیاز به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.