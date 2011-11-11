فیلم "چک" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"چک" به کارگردانی کاظم‌راست گفتار با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد. این فیلم قرار است به سی‌امین جشنواره فیلم فجر ارائه شود. فرامرز ابوالصدق به تازگی صداگذاری این فیلم سینمایی را به پایان رسانده است.

داستان فیلم "چک" درباره مرد جوانی است که برای رسیدن به اهداف رویایی دست به ریسک بزرگی می‌زند. در این فیلم شاهرخ استخری، همایون ارشادی، حسن شکوهی، فرهاد آئیش، جمشید مشایخی و…بازی کردند.

کاظم راست‌گفتار فیلم‌های"زنان ونوسی، مردان مریخی"، "عروس خوشقدم"، "نقاب"، "پسر تهرونی"را ساخته است.