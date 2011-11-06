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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

مسابقات جهانی وزنه برداری/

میزبانان رقابت‌های 2013 تا 2015 قهرمانی جهان مشخص شدند

میزبانان رقابت‌های 2013 تا 2015 قهرمانی جهان مشخص شدند

با برگزاری اجلاس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان 2011 پاریس، میزبانان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان جهان در سال‌های 2013 تا 2015 مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری، به دلیل برگزاری رقابت‌های المپیک در سال 2012 همچون همیشه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان برگزار نخواهد شد اما این مسابقات در سال 2013 در ورشوی لهستان، در سال 2014 در آستانه قزاقستان و در سال 2015 در هیوستن آمریکا برگزار خواهد شد.

همچنین میزبانان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در سال‌های 2013 تا 2015 نیز به شرح زیر مشخص شدند:
2013: لیمای پرو
2014: سن پطرزبورگ روسیه
2015: ورشوی لهستان

رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان نیز در سال 2013 در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1453898

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