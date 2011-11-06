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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

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کالاهای صادراتی چهار محال و بختیاری 29 مورد است

کالاهای صادراتی چهار محال و بختیاری 29 مورد است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن چهار محال و بختیاری گفت: کالاهای صادراتی استان چهار محال و بختیاری در سال گذشته 29 مورد بوده است.

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کولر آبی، یخچال فریزر، آبگرمکن، ماشین لباسشویی، سیمان، سیلندر گازخودرو، ماهی،سیلندر گاز پیک نیک، خمیر مایه، گریس، سیم، موکت، خوراک ماهی، کابل، نمد، پرنده های زینتی، روغن خوراکی، کاشی و سرامیک، آب معدنی، آجر نسوز، ظروف پلاستیکی، قرقره کابل، مغز بادام، ماکارانی، شکر، خاک نسوز، چینی آلات بهداشتی، شهد خرما و عسل  از عمده ترین کالاهای صادراتی این استان است.

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن چهار محال و بختیاری با بیان اینکه کشورهای هدف صادرات 20 مورد بوده است بیان داشت: عراق، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، گرجستان، استرالیا، قرقیزستان، کویت،عربستان، آمریکا، سوریه، پاکستان، هنگ کنگ، امارات، هندوستان، قطر، چین، مالزی، ایتالیا، دانمارک از کشورهای هدف صادرات است.
 

کد مطلب 1453900

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