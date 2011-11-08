جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یک دستگاه نظارتی، عملیات نظارت را بر بخش‌های دولتی و خصوصی به عهده دارد و منعی برای ورود آن به هیچ حوزه‌ای برای نظارت وجود ندارد.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از آنجا که هر کالا و خدمتی یک متولی دارد، بانک مرکزی نیز بر روی بازار سکه و طلا به خصوص سکه‌های پارسیان تامل بیشتری داشته است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در موضوع سکه‌های پارسیان همکاری کرده است.

وی تصریح کرد: در این میان، به دلیل تشابه نوع سکه‌هایی که در حوزه‌های مختلف از سوی بخش‌خصوصی به فروش می‌رسد و نیز تفاوت عیاری که مبنای عمل بانک مرکزی در بازار سکه پارسیان است، هماهنگی با اتحادیه طلا و جواهر به عمل آمده تا اگر این سکه‌ها از نظر کیفیت و عیار اشکالاتی دارند، از بازار جمع‌آوری شوند تا مردم دچار ضرر و زیان نشوند.

به گفته تقوی در این قضیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همکاری لازم را داشته است و البته اتحادیه طلا و جواهر نیز وارد عمل شده و بدون ضرر و زیان، سکه‌های پارسیان را از مردم خرید کرده و امحا می‌کند.