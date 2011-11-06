اولین طلای پاریس به بانوی وزنه بردار چینی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از هفتاد و نهمین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان، "یوآن تیان" از چین به سه مدال طلا در وزن 48 کیلوگرم بانوان دست یافت.

این وزنه بردار جوان که در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور به مدال طلا رسید و چند ماه بعد نیز روی سکوی سومی مسابقات جهانی آنتالیا قرار گرفت، امسال با 18 سال سن در رقابت‌های بزرگسالان جهان به سه مدال طلا رسید و تا آستانه شکستن رکوردهای جهان نیز پیش رفت.

این وزنه بردار چینی، هم در یکضرب و هم در دوضرب آخرین وزنه برداری بود که روی تخته رفت و در یکضرب با رکورد 90 کیلوگرم و در دوضرب با رکورد 117 کیلوگرم به کار خود پایان داد.

ِیوآن تیان در مجموع با رکورد 207 کیلوگرم، نخستین قهرمان مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در سال 2011 لقب گرفت. "پانیدا خامسری" از تایلند نیز که در سال جاری عملکرد چندان چشمگیری نداشت در رقابت پاریس با بالای سر بردن وزنه‌های 80 و 107 کیلوگرم در حرکات یکضرب و دوضرب، صاحب مدال نقره شد.

در این وزن "نوردان کاراگوز" از ترکیه هم پس از مهار وزنه های 80 کیلوگرم در یکضرب و 103 کیلوگرم در دوضرب، با مجموع 183 کیلوگرم در مکان سوم قرار گرفت.