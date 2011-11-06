پایگاه کشیک شبانه روزی گاز در گلستان دایر شد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پایگاه وظیفه نظارت و کنترل بر فشار گاز مصرفی و همچنین برقراری جریان مستمر گازاستان را بر عهده دارد.

مدیرعامل گاز گلستان هدف از اجرای این طرح را کنترل و حفاظت بیشتر از شبکه ها و انشعابات گاز استان و همچنین بررسی حجم مصرفی گاز مشترکان در زمان اوج مصرف دانست تا گزارشات مستمری که مسئول کشیک از شهرها و نقاط مختلف استان دریافت می کند به شرکت ملی گاز اطلاع رسانی کند.

سنگدوینی اظهار داشت: مسئول کشیک از بین نیروهای فنی و مطلع انتخاب می شود تا در زمان مواجه شدن با مشکلات فنی و یا افت فشار گاز، بتواند حسب تجربیات و اطلاعات فنی خود تصمیمات و تمهیدات لازم در خصوص مرتفع کردن مشکل احتمالی اتخاذ تا خللی در ارائه خدمات به مشترکان گرامی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه کسی که بعنوان مسئول کشیک انتخاب می شود بعنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل است، تصریح کرد: علاوه بر اینکه پایگاه کشیک که توسط کارشناسان این شرکت اداره می شود پستهای امداد گاز نیز به صورت شبانه روزی مشغول سرویس دهی به مشترکین عزیز هستند و در این خصوص با پایگاه کشیک مستقر در اداره مرکزی همکاری تنگاتنگی دارند.

مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان در پایان گفت: حال که در آستانه فصل سرما و افزایش مصرف گاز قرارداریم از مشترکان و مصرف کنندگان محترم تقاضا داریم نکات ایمنی را مورد توجه قرار داده ودر خصوص صرفه جوئی در مصرف این انرژی پاک نهایت همکاری را با این شرکت کنند.

پایگاه کشیک شبانه روزی شرکت گاز گلستان همه ساله با شروع فصل سرما فعالیت خود را آغازو تا انتهای فصل سرد برپاست.