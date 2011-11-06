داشتن آمار دقیق در تصمیم گیری های اساسی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه بخشدارکوهین با اشاره به برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سراسر کشور در حال اجراست افزود: تمامی مردم و مسئولان باید در اجرای این طرح بزرگ و ملی با ماموران سرشماری همکاری کنند.

وی افزود: در تصمیم های مختلفی که در کشور اتخاذ می شود می توان نقش آمار و اطلاعات دقیق و صحیح را به خوبی مشاهده کرد و نقش آن در برنامه ریزیها انکارناپذیر است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در ادامه به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: مردم استان قزوین در انتخابات دوره های مختلف با حضور گسترده خود همواره پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی را به اثبات رسانده اند و این بار نیز برای نا امیدی دشمنان در این صحنه سرنوشت ساز حضوری حماسی خواهند داشت.

صابری با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مردم استان با92.44 درصد حضور، مشارکتی بی نظیر را در کشور رقم زدند تصریح کرد: این مهم بیانگر اعتماد مردم به برگزاری انتخابات مختلف در کشور است.

این مسئول افزود: همه باید تلاش کنیم تا انتخاباتی سالم برگزار شود و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای و مشارکت آنها در این رویداد مهم سیاسی به اجرای درست قانون و برگزاری انتخاباتی سالم بستگی دارد.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی ایران مردم خودشان با حضور در هیئت های اجرایی، نظارت و فعالیت در بخش های مختلف، انتخابات را برگزار می کنند و مسئولان ذیربط هم به عنوان خدمتگذار از این امر پشتیبانی خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: در عرصه های مختلف هرگاه به حضور مردم نیاز بوده آنها با جان و دل در صحنه حاضر شده و از آرمانهای انقلاب و نظام خود دفاع کرده و مهر تاییدی بر روند انقلاب زده اند و این بار نیز این مشارکت موجب دلگرمی مسئولان خواهد شد.

وی با اشاره به یوم الله 9 دی و پاسخ محکم و کوبنده مردم به دشمنان در هتک حرمت به مقدسات افزود: دشمنان پس از سالها ناتوی فرهنگی فکر می کردند مردم دیگر به دین توجهی ندارند و آنها می توانند با به آتش کشیدن قرآن به اهداف خود دست یابند اما مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حماسه سازی در این روز مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند و این توطئه را خنثی کردند.

در ادامه این مراسم حسین میرباقری به عنوان بخشدار جدید کوهین معرفی و از خدمات محرمعلی گروسی بخشدار سابق تقدیر شد.