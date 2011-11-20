تشکیل سازمانی برای حمایت از میراث معنوی/ آموزش گسترده زبان فارسی

دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد سهم ناچیز ایران از میراث معنوی جهانی با وجود داشتن یادگارهای بیشمار به خبرنگار مهر گفت: این ضعف شاید به خودمان برگردد که در این زمینه کم کار کردیم و بیشتر به افتخارات گذشته در داخل پرداختیم و به معرفی آن به جهانیان همت نگماشتیم.

وی نقش رسانه ها را نیز در این زمینه بسیار اثرگذار دانست و گفت:‌چنانچه رسانه هایی که چند زبانه هستند به این مقوله اهتمام و عنایت شایسته داشته باشند، آثار و مفاخر فرهنگی و معنوی ایران بهتر و بیشتر به جهانیان معرفی خواهد شد .

این استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در مورد راهکارهای تقویت این حوزه اظهار داشت: ثبت این آثار معنوی از جمله آثار گرانبهای ادبیات و هنر و عرفان ایرانی از جمله روشها است، لازم است سازمانهای غیردولتی با حمایت سازمانهای دولتی و بین المللی که بتوانند در فضای فرهنگی و علمی ما فعالیت کنند تشکیل شوند.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل افزود: در یونسکو باید حضور بیشتری داشته باشیم برای مثال الان در مرکز مطالعات بین المللی در سمرقند نماینده رسمی نداریم که شعبه‏ای از یونسکو است،‌ مهمتر اینکه از طریق رایزنهای فرهنگی در خارج به معرفی این مواریث معنوی بپردازیم. لازم است رایزنهای ما از دانشمندان و ادیبان و هنرمندان کشور انتخاب شوند نه اینکه عضو و کارمند سفارت باشند.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: آموزش زبان فاسی توسط این رایزنی ها در خارج برای علاقمندان به یادگیری زبان فارسی اقدامی ضروری است زیرا آنها می‎خواهند با یادگرفتن زبان فارسی بطور مستقیم از میراثهای معنوی گرانبهای ما استفاده و آگاهی حاصل کنند.

امیراحمدیان یادآور شد: راه اندازی سایتهای مختلف به زبانهای مختلف دنیا و عمدتا زبان انگلیسی برای انعکاس نعمت گسترده خوان علم و ادب و هنر ایرانی از دیگر اقدامات شایسته در این خصوص است. کتابها و آثار و مقالات علمی و مهم ما باید به دیگر زبانهای زنده دنیا ترجمه شود تا بتوانیم ضعفی را که در این زمینه داریم جبران کنیم.

وی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای دیگر که خیلی کمتر از ما دارای آثار معنوی جهانی هستند توانسته‎اند از طریق تبلیغات فرهنگ و تاریخ خود را به جهانیان بشناسانند و برای فعالیتهای اقتصادی زمینه سازی کرده‏اند. بنابراین آموزش زبان فارسی در خارج و یادگیری زبان انگلیسی در داخل را برای محققان و دانشمندان توصیه می‎کنم تا از این طریق بتوانند از کیان معرفت ایرانی دفاع کنند.