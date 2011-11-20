تشکیل سازمانی برای حمایت از میراث معنوی/ آموزش گسترده زبان فارسی

دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد سهم ناچیز ایران از میراث معنوی جهانی با وجود داشتن یادگارهای بیشمار به خبرنگار مهر گفت: این ضعف شاید به خودمان برگردد که در این زمینه کم کار کردیم و بیشتر به افتخارات گذشته در داخل پرداختیم و به معرفی آن به جهانیان همت نگماشتیم.
وی نقش رسانه ها را نیز در این زمینه بسیار اثرگذار دانست و گفت:چنانچه رسانه هایی که چند زبانه هستند به این مقوله اهتمام و عنایت شایسته داشته باشند، آثار و مفاخر فرهنگی و معنوی ایران بهتر و بیشتر به جهانیان معرفی خواهد شد .
این استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در مورد راهکارهای تقویت این حوزه اظهار داشت: ثبت این آثار معنوی از جمله آثار گرانبهای ادبیات و هنر و عرفان ایرانی از جمله روشها است، لازم است سازمانهای غیردولتی با حمایت سازمانهای دولتی و بین المللی که بتوانند در فضای فرهنگی و علمی ما فعالیت کنند تشکیل شوند.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل افزود: در یونسکو باید حضور بیشتری داشته باشیم برای مثال الان در مرکز مطالعات بین المللی در سمرقند نماینده رسمی نداریم که شعبهای از یونسکو است، مهمتر اینکه از طریق رایزنهای فرهنگی در خارج به معرفی این مواریث معنوی بپردازیم. لازم است رایزنهای ما از دانشمندان و ادیبان و هنرمندان کشور انتخاب شوند نه اینکه عضو و کارمند سفارت باشند.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: آموزش زبان فاسی توسط این رایزنی ها در خارج برای علاقمندان به یادگیری زبان فارسی اقدامی ضروری است زیرا آنها میخواهند با یادگرفتن زبان فارسی بطور مستقیم از میراثهای معنوی گرانبهای ما استفاده و آگاهی حاصل کنند.
امیراحمدیان یادآور شد: راه اندازی سایتهای مختلف به زبانهای مختلف دنیا و عمدتا زبان انگلیسی برای انعکاس نعمت گسترده خوان علم و ادب و هنر ایرانی از دیگر اقدامات شایسته در این خصوص است. کتابها و آثار و مقالات علمی و مهم ما باید به دیگر زبانهای زنده دنیا ترجمه شود تا بتوانیم ضعفی را که در این زمینه داریم جبران کنیم.
وی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای دیگر که خیلی کمتر از ما دارای آثار معنوی جهانی هستند توانستهاند از طریق تبلیغات فرهنگ و تاریخ خود را به جهانیان بشناسانند و برای فعالیتهای اقتصادی زمینه سازی کردهاند. بنابراین آموزش زبان فارسی در خارج و یادگیری زبان انگلیسی در داخل را برای محققان و دانشمندان توصیه میکنم تا از این طریق بتوانند از کیان معرفت ایرانی دفاع کنند.
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