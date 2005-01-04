نتايج بازبيني نمايشهاي خياباني جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در بخش نمايش هاي خياباني، "كلكه برد" برگزيده جشنواره مريوان از شهرستان هاي بروجن، و نمايش"تلين وجورين" برگزيده جشنواره آييني، سنتي از شهر ستان فارسان انتخاب شدند و دربخش نمايش هاي انتخاب شده ازتهران نمايش "خانه دوست" برگزيده جشنواره تئاتر دفاع مقدس به كارگرداني جمشيد عسگري، و نمايش خيمه شب بازي به كارگرداني بهنازمهدي خواه برگزيده جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي تهران به بخش خياباني فجر راه يافتند.

همچنين نمايشهاي انتظار،كي بود؟، يك جو غيرت، شنونده بايد عاقل باشد، بستور، آخرين النگو، خانه دوست و خيمه شب بازي از بخش نمايش خياباني شركت كننده از تهران پذيرفته نهايي شدند و نمايشهاي مجلس غم، چاي دارچين ، تيك، آخرين نمونه، مزاحم، نيم ساعت نفس گير، مكه شهر آتيش گرفته، قوانين شهر وندي، يك لقمه نان و نقش زندگي به صورت مشروط دراين بخش پذيرفته شدند.

همچنين نمايشهاي خياباني خواب نما، دايناسور كيه، NOWAR، روايتي از سهراب، خوش گران ولي افسوس، اوشار، جن گيري، جدايي، خرمي ها، حصار كانتي، كلكه برد، تلين وجورين و كفش از بخش شهر ستان به اين جشنواره راه پيدا كردند.

