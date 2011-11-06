منابع بانکی خراسان شمالی پاسخگوی تقاضاهای سرمایه گذاران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در جمع سرمایه گذاران واحدهای تولیدی شهرکها و نواحی صنعتی استان، اظهار داشت: هدف از برگزاری این ستادها اتخاذ راهکار برای رونق توسعه استان و تبیین مشکلات سرمایه گذاران و رفع آن است.

وی تصریح کرد: به رغم اینکه به بسیاری از مشکلات موجود در استان معترف هستیم، با این وجود مبنای فعالیت بر پایه رونق کسب و کار و اشتغالزایی برنامه ریزی شده است که با نگاه برنامه ای، سیاستها را دنبال می کنیم.

به گفته وی، در حال حاضر خراسان شمالی با مشکل فرار سرمایه مواجه است که این امر متاثر از مشکلات کمبود نقدینگی بانکها، تکمیل نبودن زیرساختها در شهرکهای صنعتی استان همچنین همجواری با استنهای با سابقه ای که از سرمایه گذاران قوی و زیرساختهای کامل برخوردار هستند.

وی با اشاره به روند رو به جلوی رونق فعالیتهای اقتصادی در خراسان شمالی، بیان داشت: با این وجود، کمبود منابع ورودی به بانکهای استان از دغدغه هایی است که سرمایه گذاری در استان را با مشکل مواجه کرده است.

استاندار خراسان شمالی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر منابع و مصارف بانکی استان همسو نیست، اذعان داشت: بانکهای استان در برابر افزایش تقاضای اخذ تسهیلات سرمایه گذاران توانمند نیستند.

وی افزود: موسسات مالی و اعتباری نیز منابع مالی را از استان خارج می کنند .

وی تاکید کرد: در حال حاضر در خراسان شمالی سرمایه گذاران در مسیر اجرایی فعالیت واحدهای تولیدیشان با کمبود منابع مالی و نقدینگی سرمایه در گردش مواجه هستند.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: بانک مرکزی توصیف منابع و مصارف برای استانهای کوچک و کم درآمد را حذف و یا یک خط اعتباری برای این استانها تعریف کند و یا اینکه بانکهای خصوصی در این استانها را تعطیل و یا آنان را وادار به صرف این منابع در این استانهای کم درآمد کنند.

وی خواستار شد: هیئت دولت این پیشنهادها را بررسی و با استانداران در خصوص اتخاذ راه کار جلسه بگذارند.

علاوه بر این، وی به کمبود زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی استان نیز اشاره و تاکید کرد: توسعه های زیرساختی در تمامی استانها باید متوازن صورت گیرد.

وی همچنین در خصوص پیگیری 15 پرونده سرمایه گذاری استان در زمینه آمایش سرزمینی نیز عنوان کرد: در این راستا، با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت شد که ایشان قول بررسی این پرونده ها و رفع بلا تکلیفی از آنها را طی یک هفته آینده را اعلام کرده اند.

استاندار خراسان شمالی در خاتمه یادآور شد: مشکلات گمرکی، بیمه ای و معافیت مالیاتی سرمایه گذاران شهرکهای صنعتی استان با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است تا در این راستا بتوانیم یک مصوبه عمومی برای استانهای کوچک اخذ کنیم.