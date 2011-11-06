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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

حجت الله الماسی:

طرح هوشمندسازی مدارس کرمانشاه به زودی آغاز می شود

طرح هوشمندسازی مدارس کرمانشاه به زودی آغاز می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش‌، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: طرح هوشمندسازی مدارس کرمانشاه در مدرسه‌های غیر‌انتفاعی‌، شاهد‌، هیئت امنایی‌، نمونه دولتی، هنرستان ‌و مجتمع آموزشی روستایی کرمانشاه به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله الماسی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس چشم انداز افق جمهوری اسلامی تا سال 1404 شمسی تمام مدرسه های ایران به سیستم اینترنت و الکترونیک مجهز می شوند.

وی این تجهیزات را وسایلی همانند ویدئو پروژکتور، قلم های نوشتاری نوری و دیگر وسایل الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در این مدارس، همه مراحل آموزشی بر اساس تجهیزات جدید، برنامه ریزی شده اند و فرآیند آموزش به خارج از مدرسه نیز کشیده خواهد شد.

معاون پژوهش‌، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: با اجرای این سیستم در مدارس، معلم می تواند بر تمام مراحل تدریس نظارت کامل داشته باشد و همچنین سطح مشارکت دانش آموزان را افزایش می دهد.

الماسی تاکید کرد: از این تعداد، 110مدرسه غیر‌انتفاعی‌، 29 ‌مدرسه شاهد‌، 116 مدرسه هیئت امنایی‌، 18 مدرسه نمونه دولتی، 107 هنرستان فنی و کار و دانش‌، 201 مجتمع آموزشی روستایی، طرح هوشمند‌سازی در آنها انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این اجرای این طرح، یک کلاس در هر مدرسه به این سیستم مجهز می شود به مرور تمام مدرسه‌ به نوبت از آن بهره‌مند می‌شود.

معاون پژوهش‌، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: در هفته جاری، نمایشگاهی در راستای هوشمند‌سازی مدارس در سالن ورزشی دبیرستان استقلال‌ کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1453943

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