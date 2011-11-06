جامعه باید به سمت مطالعه بیشتر سوق داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی برپایی نمایشگاه کتاب را نشان دهنده میزان توجه مسئولان به اشاعه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه دانست و افزود: یکی از معیارهای سنجش شاخص های فرهنگی هر منطقه میزان رویکرد آن جامعه به کتاب است.

سعیدی با بیان این مطلب که مطالعه نقش چشمگیری در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه دارد اظهار داشت: باید به گونه ای رفتار شود که این مهم بخشی از وقت انسان را در طول شبانه روز پر کند.

وی ادامه داد : یکی از اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد در دسترس قرار دادن کتاب برای مردم است که نمایشگاه کتاب یکی از بهترین راه های تحقق این موضوع است.

فرماندار کرمان جهت دهی اصولی به شخصیت افراد جامعه را از وظایف اصلی متولیان فرهنگ دانست و بیان داشت: در صورتی می توانیم از افراد جامعه توقع برخورد مناسب با رویکرد ها و مناسبت ها داشت که خوراک لازم آن عرصه فرهنگی را از قبل در اختیار آنها گذاشته باشیم.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به کتاب و کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه گفت: یکی از اقدام های اساسی قدم گذاشتن در این مسیر برپایی نمایشگاه کتاب و در اختیار گذاشتن کتاب با قیمت مناسب در اختیار مردم است.

سعیدی برپایی سالانه نمایشگاه کتاب را نشان از استقبال مردم کرمان از کتاب دانست و افزود: با تلاش های صورت گرفته نمایشگاه کرمان سال به سال از لحاظ کیفیت و کمیت رشد چشمگیری داشته است که این موضوع کرمان را در جمع پنج استان برتر کشور قرار داده است.