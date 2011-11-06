دمای هوا در لرستان کاهش می یابد/ احتمال بارش اولین برف پاییزی

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگیها در استان لرستان تا ظهر دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت و از بعد از ظهر فردا به صورت پراکنده استمرار می یابد.

وی ادامه داد: استان لرستان از فردا دوشنبه شاهد کاهش 6 تا 8 درجه ای دمای هوا خواهد بود که با این روند احتمال می رود بارش ها به ویژه در ارتفاعات به صورت برف صورت گیرد.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان به آمار بارندگیهای استان در طول 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: خرم آباد در این مدت شاهد بیش از 26 میلی متر بارندگی بوده است.

سپهوند ادامه داد: این در حالیست که در بروجرد 23.6 میلی متر، در ازنا 4.6 میلی متر، دورود 23.8 میلی متر، نورآباد 25.6 میلی متر، الشتر 22.8 میلی متر، پلدختر 13.1 میلی متر، کوهدشت 19.4 میلی متر، الیگودرز 9.9 میلی متر و در شهرستان چگنی 24.5 میلی متر باران باریده است.

وی متوسط بارشها در سال زراعی جاری را 70.1 میلیمتر عنوان کرد و گفت: در مدت زمان مشابه سال گذشته لرستان در این بازه زمانی شاهد بارش باران ناچیزی بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: میانگین بارشها در سه ماهه پاییز سال گذشته 68 میلیمتر و در بلندمدت 145 میلیمتر بوده است.