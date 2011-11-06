مرحله نهم طرح والعادیات در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی قبل از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره آگاهی استان برگزار شد، اظهار داشت: مرحله نهم طرح والعادیات از صبح شنبه هفته جاری به مدت پنج روز در قالب چهار چادر گروهی در چهار نقطه شهر از جمله بوستان نرگس، میدان کشاورز، 24 متری چمران و میدان امام حسین(ع) در حال اجرا است.



وی گفت: هدف از اجرای این طرح دستگیری معتادان تابلو و خطرناک و همچنین خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهر است و هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی برای جلوگیری از اتلاف وقت در عملیات‌ها صورت گرفته است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم افزود: در هشت مرحله قبلی طرح والعادیات مردم قم همکاری و مشارکت بسیاری خوبی داشته‌اند و گزارش‌های بسیار خوبی از مردم در دستگیری سارقان به نیروی انتظامی واصل شده است.



وی ابراز داشت: مردم می‌توانند اطلاعات خود را به صورت شبانه روزی به شماره‌های 2184047 و 7222202 گزارش دهند.



راه اندازی دومین کمپ نگهداری اجباری معتادان در قم



سرهنگ طالبی با بیان اینکه دومین کمپ نگهداری اجباری معتادان در قم راه اندازی شده است، اظهار داشت: این کمپ ظرفیت پذیرش 200 نفر را دارا است و همچنین نخستین کمپ استان نیز ظرفیت پذیرش 150 نفر را دارد که حداقل مدت زمان نگهداری هر معتاد یک ماه است.



وی گفت: نخستین کمپ قم در طی پنج ماه گذشته 300 نفر خروجی داشته است و هم اکنون نیز 100 نفر در این کمپ تحت مراقبت هستند.



چهارهزار و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم کشف شد



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون چهار هزار و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم کشف و ضبط شده است، اضافه کرد: بیشتر مواد مخدر کشف شده مواد مخدر سنتی و بصورت ترانزیت بوده است.

