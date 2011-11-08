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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

پالیزگر عنوان کرد:

130 کلاس درس ساوجبلاغ در اختیار دانش آموزان افغانی

130 کلاس درس ساوجبلاغ در اختیار دانش آموزان افغانی

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: 130 کلاس درس از ظرفیت هزار و 620 کلاس درس ساوجبلاغ به تحصیل دانش آموزان افغان اختصاص دارد.

ابوالقاسم پالیزگر در گفتگو با خبرنگار مهر از تحصیل بیش از چهارهزار دانش آموز افغانی در ساوجبلاغ خبر داد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: این دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

پالیزگر افزود: دو  هزار و 197 نفراز این دانش آموزان را پسران تشکیل می دهند.

وی گفت: 130 کلاس درس از ظرفیت هزار و 620 کلاس درس ساوجبلاغ به تحصیل دانش آموزان افغان اختصاص دارد.

این مسئول افزود:40 هزار اتباع بیگانه در این شهرستان ساکن اندکه بیش از 99 درصد آنها را اتباع افغانی تشکیل می دهند  و هفت هزار نفر از این تعداد از کارت اقامت برخوردارند.

این مسئول گفت: کار طرد اتباع بیگانه فاقد کارت اقامت در این شهرستان ادامه دارد.

پالیزگر افزود: امسال 700 تبعه خارجی غیر مجاز در ساوجبلاغ جمع آوری و برای بازگشت به کشورشان به اردوگاه ورامین منتقل شدند.

کد مطلب 1453956

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