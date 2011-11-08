130 کلاس درس ساوجبلاغ در اختیار دانش آموزان افغانی

ابوالقاسم پالیزگر در گفتگو با خبرنگار مهر از تحصیل بیش از چهارهزار دانش آموز افغانی در ساوجبلاغ خبر داد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: این دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

پالیزگر افزود: دو هزار و 197 نفراز این دانش آموزان را پسران تشکیل می دهند.

وی گفت: 130 کلاس درس از ظرفیت هزار و 620 کلاس درس ساوجبلاغ به تحصیل دانش آموزان افغان اختصاص دارد.

این مسئول افزود:40 هزار اتباع بیگانه در این شهرستان ساکن اندکه بیش از 99 درصد آنها را اتباع افغانی تشکیل می دهند و هفت هزار نفر از این تعداد از کارت اقامت برخوردارند.

این مسئول گفت: کار طرد اتباع بیگانه فاقد کارت اقامت در این شهرستان ادامه دارد.

پالیزگر افزود: امسال 700 تبعه خارجی غیر مجاز در ساوجبلاغ جمع آوری و برای بازگشت به کشورشان به اردوگاه ورامین منتقل شدند.