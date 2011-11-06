طرح ترور نظامیان مخالف عبدالله صالح ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، لشکر اول زرهی وابسته به انقلابیون با صدور بیانیه ای اعلام کرد: واحد مبارزه با تجسس و اطلاعات نظامی در منطقه شمال غربی توانستند توطئه جنایتکارانه ای را که از سوی رژیم عبدالله صالح طراحی شده بود، خنثی کنند.

در این بیانیه آمده است : در صندوق عقب یک خودرو بمبی حاوی صد کیلوگرم ماده منفجره سریع الانفجار از سوی نیروهای وابسته به رژیم یمن جاسازی شده بود که قصد داشتند علی محسن الاحمر فرمانده لشکر اول زرهی و دیگر نظامیان ارشد را ترور کنند.

مطابق تحقیقات اولیه به دست آمده این عملیات از قبل طراحی شده بود و نیروهای وابسته به دیکتاتور یمن تلاش داشتند که هنگام حضور علی محسن الاحمر و دیگر فرماندهان لشکر اول زرهی برای نماز عید خودروی بمبگذاری شده را منفجر کنند.

شایان ذکر است که قبلا نیز منابع وابسته به لشکر اول زرهی مخالف رژیم عبدالله صالح از تلاش برای ترور علی محسن الاحمر خبر داده بودند.