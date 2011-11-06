آمار کشته شدگان سوانح برون شهری 11 نفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا صالحی ظهر یکشنبه در جلسه با خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: حدود 470 نفر بر اثر سوانح رانندگی در جاده های اصلی، فرعی و روستایی سیستان و بلوچستان طی هفت ماه نخست سالجاری کشته شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: همچنین بر اثر سوانح رانندگی برون شهری استان در هفت ماه نخست سالجاری دو هزار و 169 نفر دچار مصدومیت های مختلف شدند.

وی افزود: کاهش سوانح در جاده ها بدون حضور مردم امکان پذیر نخواهد بود.

فرمانده پلیس راه سیستان و بلوچستان بیان داشت: متاسفانه بیشتر تصادفات برون شهری استان به دلیل طولانی بودن مسیرها و نبود مجتمع های رفاهی در شب رخ می دهد.

وی گفت: واژگونی، سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب آلودگی از عمده ترین دلایل بروز تصادفات در محورهای ارتباطی سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: متاسفانه شدید ترین سوانح جاده ای مربوط به تصادفات رخ به رخ است که احداث جاده های دو بانده تاثیر بسیار زیادی در کاهش این سوانح خواهد داشت.

صالحی اظهار داشت: استفاده از کمربند ایمنی نیز برای سرنشینان جلو و عقب خورو الزامی شده است.

وی گفت: با توجه به وسعت راه های ارتباطی استان و امکانات محدود، پس از دو ماه کار تحقیقاتی و هماهنگی با سازمان های متولی ترافیک، تفاهم نامه ای بین پلیس راه و اعضای شورای ترافیک سیستان و بلوچستان برای ارتقای ایمنی عبور و مرور در محورهای فرعی و روستایی استان، در آبان ماه سالجاری امضا شد.

وی افزود: براساس آمار کارشناسان پلیس راه 50 درصد تصادفات برون شهری سیستان و بلوچستان در محورهای روستایی اتفاق می افتد بر همین اساس کارشناسان شورای ترافیک طی دو ماه به محورهای پرحادثه استان اعزام شدند و نقاط حادثه خیر و محورهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی را شناسایی کردند.

فرمانده پلیس راه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان بیشترین دهیار را در کشور دارد اظهار داشت: در این تفاهم نامه از هزار و 60 دهیار سراسر استان برای اجرای طرح ایمنی عبور و مرور در محورهای فرعی و روستایی دعوت به همکاری شد.

وی گفت: دهیاران مستعد و جوان استان می توانند با شناخت مشکلات راه های حوزه فعالیت خود و ارتقای آگاهی روستاییان از قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات در محورهای روستایی ایفا کنند.

وی افزود: همچنین در تلاشیم طرحی را تا آخر سال اجرا کنیم که برخی لوازم ایمنی که خرید آن برای رانندگان و راکبان موتور سیکلت مانند کلاه ایمنی دشوار است توسط پلیس راه تهیه و به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار می گیرد.

صالحی بیان داشت: هم اکنون 30 دستگاه خودرو گشت نامحسوس در جاده های سراسر سیستان و بلوچستان تردد می کنند و از طریق تلفن هر گونه تخلفات رانندگی را به پلیس راه اطلاع می دهند.

وی گفت: مقرر شده است یگان های انتظامی نیز در ساعات پیک ترافیکی داخل محدوه شده و از حوادث پیشگیری کنند.