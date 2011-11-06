سومین جشنواره "نخستین واژه آب" در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در آغازین روزهای ورود دانش آموزان پایه اول ابتدایی به مدارس و آشنایی و آموزش نخستین واژه آب، جشنواره سراسری تحت عنوان فراگیری نخستین واژه آب، با همکاری آب و فاضلاب روستایی و اداره کل آموزش و پرورش مازندران در مدارس ابتدایی استان اجرایی می شود.

نهادینه کردن جایگاه ارزشی آب و فرهنگ مصرف بهینه آن در بین اقشار فرهنگ پذیر و نوآموز از اهداف برگزاری این جشنواره بوده که بیست و دوم آبانماه سالجاری، همزمان با سراسر کشور و با به صدا در آمدن زنگ آب در یکی از مدارس شهرستان ساری برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه نمایشی با محوریت اصلاح الگوی مصرف، انتخاب حامیان آب از میان دانش آموزان کلاس اولی و قرائت منشور صرفه جویی از جمله برنامه های اجرایی در این جشنواره است.