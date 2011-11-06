برخورد با زمین خواران ساوجبلاغ/ 9680 هکتار از چنگال متصرفان خارج شد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 9 هزار و 680 هکتار از اراضی ملی شهرستان ساوجبلاغ از چنگال متصرفان خارج شد.

این مسئول عنوان کرد: این اراضی از ابتدای امسال تا کنون و در قالب رسیدگی به هزار و 286 پرونده زمین خواری، رفع تصرف شده و اراضی رفع تصرف شده در نقاط مختلف ساوجبلاغ واقع شده اند.

وی بیان کرد: آب و هوا و دسترسی مناسب این شهرستان به کلانشهرهای کرج و تهران، به وسوسه زمین خواران در این منطقه دامن زده و افزایش ارزش افزوده زمین در سالهای اخیر نیز در این زمینه تاثیر دارد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ اضافه کرد: برخورد با متصرفان و زمین خواران اراضی ملی در این شهرستان با جدیت فراوان ادامه دارد ضمن اینکه سند دار شدن این اراضی از دست اندازی زمین خواران به آن جلوگیری می کند.

حدادی گفت: تا کنون 88 درصد از 105 هزار هکتار اراضی ملی این شهرستان به نام دولت صدور سند شده اند و کار صدور اسناد مالکیت برای اراضی باقیمانده دنبال می شود.

این مسئول اظهار داشت: این امر در برنامه ای دو ساله در دست انجام است و اقدامات لازم صورت می گیرد.

وی یادآور شد: ساوجبلاغ هزار و 100 کیلومتر مربع وسعت و 280 هزار نفر جمعیت دارد.