طرح توسعه تل زینبیه در ستاد عتبات شهرستان ری آغاز شد

جعفر فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای طرح برادر خواندگی ری و کربلا، اجرای طرح بازسازی و توسعه تل زینبیه و سنگفرش صحن حضرت زهرا(س) حرم مطهر امام علی(ع) در ستاد عتاب عالیات شهرستان ری آغاز شد.

وی افزود: طرح برادر خواندگی ری و کربلا به واسطه فرمایش امام هادی(ع) که فرمودند: "اگر قبر عبدالعظیم(ع) را که در نزد شماست، زیارت کرده بودی، مثل این بود که حسین بن علی(ع) را زیارت کرده باشی"، انجام شد.

این مسئول با بیان اینکه در این خصوص در حوزه های مختلف با شهر کربلا ارتباط برقرار شده است، بیان کرد: امیداست با اجرای این طرح گام بزرگی در نشان دادن ارادت و محبتی که مردم شهرری به ائمه دارند، برداشته شود.

طرح توسعه تل زینبیه به واسطه بصیرت مردم ری به آنان واگذار شد

وی ادامه داد: طرح توسعه تل زینبیه به واسطه بصیرت و ولایتمداری مردم ری به آنان واگذار شد که از بزرگترین طرحهای ایران در عتبات عالیات است.

نماینده عالی دولت در شهرستان ری یادآور شد: تل زینبیه جایی است که حضرت زینب واقعه کربلا را می نگریستند؛ بصیرتی که بعد از واقعه کربلا در سراسر دنیا ایجاد شد به خاطر فداکاریهای ایشان بود.

وی افزود: اجرای نصب کفپوش این صحن نیز به عتبات عالیات شهرستان ری واگذار شده و سازماندهی اجرای این طرحها به صورت مردمی است.

فرجی اظهار داشت: اطلاع رسانی این طرحها از این هفته آغاز می شود تا مردم ضمن آگاهی این طرحها در جریان نحوه پرداخت نذورات و کمکها نیز قرار بگیرند.