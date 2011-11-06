کسب مقام اول شنا توسط منطقه 8 در نخستین جشنواره شرکت ملی گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات که به میزبانی شرکت پالایش گاز فجرجم در مجموعه ورزشی آن شرکت برگزار شد، روح الله کریم بگلو تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر توانست مقام اول رشته 100 متر آزاد شنا را به خود اختصاص دهد.



دراین جشنواره عباس قربانی از تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند موفق شد دررشته رزمی (کیو کوشین) مقام سوم و تیم تیراندازی منطقه هشت به مقام پنجم بسنده کنند.



در بخش فرهنگی اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی و علمی حراستهای شرکت ملی گاز ایران منطقه هشت توانست در رشته مفاهیم قرآن کریم و رشته ترتیل و قرائت به رتبه چهارم دست یابند.



همچنین در رقابتهای کشتی آزاد ششمین المپیاد پیشکسوتان شرکت ملی گاز ایران، در وزن 85 و 97 کیلوگرم محمد نادری و اصغر عقلی از منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران موفق شدند مقام دوم نتایج انفرادی را به خود اختصاص داده و به مقام قهرمانی نائل آیند .



در شانزدهمین دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی ایثارگران صابر شالچی بعنوان نایب قهرمان رشته تیر اندازی با تپانچه، محمود عبداللهی، مقام سوم رشته تیر اندازی با تفنگ بادی، عادل خانی مقام سوم رشته پرتاب وزنه، محمد شهابی مقام چهارم رشته پرتاب دارت و بهروز سیف افشار مقام چهارم رشته دو 100 متر را از آن خود کردند.