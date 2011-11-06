نبود اسپانسر یکی از مهمترین عوامل رکود ورزش پلدختر است

اسماعیل طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت های ورزشی پلدختر برای اعزام تیم ها به مسابقات استانی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند که نبود اسپانسر یکی از بزرگترین عوامل رکود ورزشی محسوب می شود.

وی گفت: هیئت های ورزشی شهرستان برای انجام تمرینات و برنامه های روزانه با مشکل ماده 88 و حضور مستاجرانی که فقط فکر مال اندوزی هستند روبرو می شود و در راستای اعزام تیم به مسابقات استانی نیز مشکل دارند.

وی افزود: متاسفانه مستاجران اماکن ورزشی هیچ گونه تعهدی در قبال نونهالان، نوجوانان و جوانان ندارند و نمی دانیم که این قشر از جامعه باید چگونه هزینه یک ساعت و نیم تمرین را تامین کنند.

طولابی تصریح کرد: تمام بار اجرای این قانون روی دوش قشر کم درآمد است.

رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر گفت: متاسفانه اخیرا نیز یکی از مستاجران سالنهای ورزشی در یکی از روستاها به صورت خودسرانه اقدام به بالا بردن نرخ اجاره سالن کرده که این موضوع در دست پیگیری است.