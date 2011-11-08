رئیس جمهور گفت راه انقلاب ادامه راه شاه اسماعیل صفوی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه نشریه "شهروند امروز" با حضور قاضی باقری و اعضای هیئت منصفه مطبوعات، نماینده دادستان و محمد عطریانفر به عنوان متهم پرونده در سالن جلسات عمومی دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

نماینده دادستان: شهروند امروز متهم به توهین به رئیس جمهور است

در این جلسه نماینده دادستان با اشاره به آزادی مدیرمسئول این نشریه به قید کفالت گفت: متهم به اتهام نشر تصاویر و مطالبی توهین آمیز به شخص رئیس جمهور در صفحه نخست نشریه "شهروند امروز" در تاریخ سوم مردادماه 90 از سوی دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و همچنین در تاریخ چهارم مردادماه 90 از سوی سرپرست دفتر امور دعاوی و حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور مورد شکایت قرار گرفته که دفاعیات متهم در جلسه قبلی غیر موثر بوده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی نامبرده اقدام به توهین و تحقیر رئیس جمهور کرده است و از قاضی و اعضای هیئت منصفه درخواست دارم بر اساس نص قانون با وی برخورد شود.

در ادامه این جلسه قاضی باقری از نماینده امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواست تا به جایگاه آمده و اظهارات خود را بیان کند.

نماینده رییس جمهور: شهروند امروز به جوانفکر هم توهین کرد

نماینده رییس جمهور نیز در سخنانی گفت: این نشریه در صفحه نخست خود عکسی را چاپ کرده است که در آن هم رئیس جمهور و هم هیئت دولت و افراد خارج از هیئت دولت مانند آقای جوانفکر هم توهین شده است که در شکوائیه دلایل آن ذکر شده است.

قاضی باقری پس از استماع اظهارات نماینده ریاست جمهوری به عنوان شاکی پرونده از مدیرمسئول نشریه شهروند امروز (حمید عطریانفر) خواست تا برای آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود و خطاب به متهم گفت: شما متهم به توهین به رئیس جمهور با انتشار تصویر در صفحه نخست نشریه شهروند امروز در شماره 81 مورخ اول مردادماه سال جاری شدید لطفا از خود دفاع کنید.

مدیر مسئول نشریه "شهروند امروز" در دفاع از خود خطاب به اعضای هیئت منصفه مطبوعات گفت: ریاست جمهوری در شکوائیه خود آورده است که این نشریه توبیخ را تجربه کرده و سابقه هم دارد در حالی که نشریه شهروند امروز در سال 87 رفع توقیف شده و علت توقیف هم یک اشتباه حقوقی بوده است.

عطریانفر اظهار داشت: شهروند امروز دو سال است که با انتشار 80 شماره مورد تائید صاحب نظران و مسئولان نظام بوده است و همچنان این نشریه و مطالب آن را که در راستای نظام و منویات مقام معظم رهبری بوده است ستوده اند زیرا بر مبنای تکالیف ملی، اعتقادی و قانون اساسی قدم برداشته است.

رئیس جمهور مدتهاست اظهارنظرهای عجیبی دارد

وی افزود: مدتهاست از سوی برادر ارجمند آقای محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اظهارنظرهای عجیب و رفتارهایی مشاهده شده که دلسوزان نظام بارها و بارها آن را نقد کرده اند که چرا حلقه دور ایشان گرفتار نقیصه شده است. حتی نمایندگان مجلس، روحانیون، مراجع تقلید و مقام معظم رهبری هم رفع آسیب را متذکر شده اند و در این میان برخی رسانه های دلسوز برای رفع نگرانیها در صحنه ایفای نقش کرده اند.

رئیس جمهور خودشان گفتند که راه انقلاب ادامه راه شاه اسماعیل صفوی است

مدیر مسئول نشریه "شهروند امروز" با اشاره به سفر رئیس جمهور در تیرماه سال جاری به شهر اردبیل گفت: ایشان در جمع مردم اردبیل اظهار داشتند مسیر انقلاب اسلامی در ادامه مسیر شاه اسماعیل صفوی است که می توان این ادعا را نوعی تحقیر ملت ایران دانست.

وی خطاب به اعضای هیئت منصفه و رئیس دادگاه گفت: رهبر اندیشمند و متفکر و عالم انقلاب ایران کجا و شاه اسماعیل صفوی کجا؟ قدرت، نجابت و رشادت مردم شهیدپرور ایران کجا و فرقه قزلباشها کجا؟ به همین علت نشریه شهروند امروز نقد خویش را در کلام تصویر بدون هیچگونه اهانت به رئیس جمهور بیان کرد و این حداقل اقدام برای چنین سخنان ناثواب بوده است.

عطریانفر با قدردانی از ذوق هنری علیرضا رفیعیان طراح روی جلد نشریه "شهروند امروز" گفت: در این تصویر حتی بقایی و مشایی از احمدی نژاد دورتر ترسیم شده اند که نشان از جریان انحرافی در دولت دارد.

وی تصریح کرد: اینکه معاون رئیس جمهور اعلام کنند که این توهین است کمی کم لطفی است. آیا بیانات رئیس جمهور در قالب تصویر توهین است؟

مدیر مسئول نشریه "شهروند امروز" با بیان اینکه استفاده از کاریکاتور یک مکانیسم فرهنگی و اجتماعی بوده و کاربرد فراوانی دارد کاریکاتور را دارای وجاهت قانونی و شرعی دانسته و عنوان کرد: مجله گل آقا از جمله شاخص ترین نشریاتی است که بر مبنای کاریکاتور و طنز پایه ریزی شده است و مرحوم کیومرث صابری بارها مورد تشویق و تائید رهبری هم قرار گرفتند و همواره مقامات سیاسی این اقدام گل آقا را ستوده اند.

عطریانفر افزود: ما حتی در این تصویر سازی کاریکاتور رئیس جمهور را هم نکشیدیم بلکه تصویر واقعی خود ایشان است.

پس از این اظهارات اعضای هیئت منصفه از متهم سوال کردند: شما در تیتر صفحه نخست عنوان کرده اید که چگونه می توان مملکت را با خواب اداره کرد و همچنین گفته اید که احمدی نژاد رسالت خود را در ادامه رسالت شاه اسماعیل صفوی بنا نهاده است که این توهین است.

مدیر مسئول نشریه "شهروند امروز" در دفاع از خود گفت: بنده اظهارات خود رئیس جمهور را عینا منعکس کردم ولی در مورد مطلب "مملک را نمی توان با خواب اداره کرد" باید بگویم این مطلب ربطی به رئیس جمهور ندارد و یکی از تیترهای صفحه نخست بوده و از تصویر اصلی فاصله دارد که در داخل صفحه هم به وقایع تاریخی در این مورد اشاره شده است.

کاری به حرفهای رئیس جمهور نداریم/ نباید توهین می کردید

در این میان نماینده دادستان با کسب اجازه از دادگاه گفت: ما کاری نداریم این مطلب را رئیس جمهور گفته یا نه شما نباید به رئیس جمهور توهین می کردید و موضوع اتهام همین است.

متهم پرونده در ادامه گفت: ما حد و حدودمان را می دانیم ولی دادستانی هم باید برای آنهایی که به آسانی خط قرمزها را زیر پا می گذارند و کاریکاتور آقای خاتمی که روحانی هستند را منتشر می کنند برخورد کند.

این دادگاه پس از استماع توضیحات شاکیان و متهم به کار خود پایان داد و نتیجه دادگاه هفته آینده اعلام می شود.