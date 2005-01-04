مهلت ارائه آثار اولين جشنواره عكس پزشكي، ورزشي تمديد شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" جشنواره مذكوركه آثارمربوط به آن درحيطه هاي دوپينگ، تغذيه ورزشي، آسيبهاي ورزشي، توانبخشي ورزشي، بهداشت درورزش، ورزش دركودكان، ورزش درزنان، ورزش درسالمندان، ورزشي دربيماريهاي قلبي، ورزش درديابت، نقش پزشك دركنارتيمهاي ورزشي مي باشد. همزمان با سومين نمايشگاه بين المللي كتاب وفناوري آموزشي ورزشي درتاريخ 27 بهمن ماه سالجاري وبمدت سه روزدرمحل آكادمي ملي المپيك برگزارمي گردد.

شايان ذكراست: نحوه ارائه آثاربصورت عكس چاپ شده دراندازه هاي 30*20 يا 45*30 و يا ارائه فايل ديجيتالي با كيفيت بالاتراز 2/3 مگاپيكسل ونشاني دبيرخانه ومحل ارسال آثارفدراسيون پزشكي، ورزشي مي باشد.

گفتني است: به 10عكس برگزيده ازبين آثارارسالي جوايزارزنده اي به همراه تنديس جشنواره ارائه خواهد گرديد.