10 تصویر؛ تقاضای گوسفندها از دیکتاتورهای عرب در عید قربان!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، نشست گروه بیست و تحولات اخیر فلسطین بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ تقاضای گوسفندی از دیکتاتورهای عرب!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در آستانه عید قربان به تقاضای برخی از گوسفندان در شرف قربانی شدن اشاره دارد که از حاکمان عرب خواسته اند به جای مردم آنها را قربانی کنند. این گوسفندها بر پلاکاردی نوشته اند "مردم را رها کنید و ما را قربانی کنید!".

گفتگوی به اصطلاح سازنده!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به ناکارآمدی پیشنهاد گفتگوی مطرح شده از سوی برخی رژیمهای دیکتاتوری اشاره دارد که مردم جهان عرب توجهی به آن ندارند.

سرعت عمل اتحادیه عرب!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به اقدامات بی اثر اتحادیه عرب در جهان اشاره دارد که تاثیری بر رقم خوردن تحولات در جهان عرب ندارد.

قربانی دیکتاتوری

روزنامه البیان امارات نیز امروز با اشاره به عید قربان، سرنوشت خوبی برای دیکتاتورهای جهان عرب متصور نشده است.

به اصطلاح عقب نشینی آمریکا از عراق

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری عقب نشینی آمریکا از عراق را به منزله پایان دخالتها و سیطره آمریکا بر این کشور ندانسته است. بر این اساس، آمریکا هرگز در آینده منافع نفتی خود در لیبی را رها نخواهد کرد.

عروسک صلح

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری دیگر به سوء استفاده رژیم صهیونیستی از مسئله صلح اشاره دارد.

ترازوی کشتار

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به سیاست سرکوب رژیمهای عربی اشاره دارد که میزان کشتار آنها از میزان گوسفندهای قربانی عید نیز بیشتر شده است.

پیشنهاد گوسفند به قصاب؛ منو نکش، گوشتم کلسترول داره!

الاتحاد امارات

بحران مالی یونان؛ بدون شرح

الوطن قطر

عید مبارک باد؛ بدون شرح

العرب الیوم اردن