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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

سهرابی خبر داد:

سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مازندران برگزار می شود

سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، از برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مازندران در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف سهرابی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مسابقات اظهار داشت: با عنایت خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، سی و چهارمین دوره مسابقات قران کریم مرحله شهرستانی توسط 15 اداره اوقاف و در 30 بقعه متبرکه ویژه برادران و خواهران برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات که در روزهای هفدهم تا بیست و سوم آبان ماه برگزار می شود، بیش از هشت هزار نفر با همدیگر به رقابت می پردازند.

مدیر کل اوقاف مازندران اظهار داشت: این مسابقات در دو گروه سنی زیر 16 سال شکوفه ها و بالای 16 سال بزرگسال در رشته های حفظ  یک تا 20 جز و حفظ کل، قرائت، ترتیل برگزار می شود و رشته مفاهیم تخصصی، چهارم آذر ماه در شهرستانها برگزار می شود.

سهرابی با اشاره به مکان برگزاری مسابقات گفت: با عنایت اجرایی شدن فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی این مسابقات در بقاع متبرکه شاخص شهرهای بهشهر، نکا، ساری، قائم شهر، بابل، آمل، بابلسر، بندپی، محمودآباد، نور، بلده، نوشهر، تنکابن، لاریجان و رامسر برگزار می شود.

وی گفت: نفرات برتر رشته های قرآنی این دوره از مسابقات در مرحله استانی در اواخر آبانماه با همدیگر به رقابت می پردازند.

کد مطلب 1453994

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