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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

قهرمانان ورزش هاکی گلستان تجلیل شدند

قهرمانان ورزش هاکی گلستان تجلیل شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: قهرمانان ورزش هاکی گلستان با حضور مربیان، پیشکسوتان و مسئولان ورزش استان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا مدیر کل ورزش و جوانان گلستان بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: امروزه بیش از هرزمان دیگر جامعه نیاز به الگوهای مناسب رفتاری و گفتاری دارد.

وی اظهار داشت: ورزشکاران و قهرمانان با اخلاق و آراسته به سجاهای اخلاقی می توانند بهترین الگوها برای جوانانمان باشند.

تیم ملی هاکی کشور توانسته است در مسابقات کاپ آسیا در هنگ کنگ بعد از چین و سنگاپور مدال برنز (عنوان سوم) را به دست آورد .

اسفندیار صفایی به عنوان سرمربی و علی اکبر دهخدا به عنوان مربی و مهران غلامی کاپیتان تیم ملی ، حسین شمالی و نوید طاهری راد به عنوان بازیکن در معیت تیم ملی در این مسابقات حضور داشتند .
 
شایان ذکر است در این مسابقات نوید طاهری راد با شایستگی به عنوان آقای گل مسابقات شناخته شد.
 
در پایان این مراسم از قهرمانان و مربیان و افتخارآفرینان تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
کد مطلب 1454000

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