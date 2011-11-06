قهرمانان ورزش هاکی گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا مدیر کل ورزش و جوانان گلستان بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: امروزه بیش از هرزمان دیگر جامعه نیاز به الگوهای مناسب رفتاری و گفتاری دارد.

وی اظهار داشت: ورزشکاران و قهرمانان با اخلاق و آراسته به سجاهای اخلاقی می توانند بهترین الگوها برای جوانانمان باشند.



تیم ملی هاکی کشور توانسته است در مسابقات کاپ آسیا در هنگ کنگ بعد از چین و سنگاپور مدال برنز (عنوان سوم) را به دست آورد .



اسفندیار صفایی به عنوان سرمربی و علی اکبر دهخدا به عنوان مربی و مهران غلامی کاپیتان تیم ملی ، حسین شمالی و نوید طاهری راد به عنوان بازیکن در معیت تیم ملی در این مسابقات حضور داشتند .



شایان ذکر است در این مسابقات نوید طاهری راد با شایستگی به عنوان آقای گل مسابقات شناخته شد.

در پایان این مراسم از قهرمانان و مربیان و افتخارآفرینان تقدیر و قدردانی به عمل آمد.