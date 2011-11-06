  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

آقا حسینی:

آموزش فرهنگ و هنر وظیفه اصلی کانونهای مساجد است

آموزش فرهنگ و هنر وظیفه اصلی کانونهای مساجد است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل نظارت و ارزشیابی کانونهای مساجد کشور گفت: آموزش فرهنگ و هنر به جوانان وظیفه اصلی کانونهای مساجد در سطح کشور است.

سید علی آقا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، بیان داشت: علاوه بر عبادت کارهای فرهنگی وهنری نیز در این مکان مقدس انجام می شود.

وی افزود: دومیلیون جوان متدین مسجدی در سراسر کشور در حوزه های فرهنگی و هنری فعالیت می کنند.

مدیر کل نظارت و ارزشیابی کانونهای مساجد کشور با اشاره به برنامه های کانون مساجد در سال جاری اذعان داشت: عمده برنامه های  سال جاری عبارتند از تلاوت قرآن کریم، مفاهیم، تفسیر، توسعه فرهنگ مهدوی، تهیه و توزیع قرآن، ساماندهی جلسات سنتی و...  است.

کد مطلب 1454002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها