آموزش فرهنگ و هنر وظیفه اصلی کانونهای مساجد است

سید علی آقا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، بیان داشت: علاوه بر عبادت کارهای فرهنگی وهنری نیز در این مکان مقدس انجام می شود.

وی افزود: دومیلیون جوان متدین مسجدی در سراسر کشور در حوزه های فرهنگی و هنری فعالیت می کنند.

مدیر کل نظارت و ارزشیابی کانونهای مساجد کشور با اشاره به برنامه های کانون مساجد در سال جاری اذعان داشت: عمده برنامه های سال جاری عبارتند از تلاوت قرآن کریم، مفاهیم، تفسیر، توسعه فرهنگ مهدوی، تهیه و توزیع قرآن، ساماندهی جلسات سنتی و... است.