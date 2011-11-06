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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

شجاعی:

جنبش وال استریت کمر استکبار را شکسته است

جنبش وال استریت کمر استکبار را شکسته است

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، اظهار داشت: جنبش وال استریت کمر استکبار را شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر یکشنبه در دیدار با جانبازان آسایشگاه جانبازان بنیاد شهید ساری، به نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در هدایت و بیداری امت اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت: امروز در عرصه بین المللی و منطقه ای شاهد بیداری امت اسلامی هستیم.

وی افزود: بیداری اسلامی، استکبار جهانی را به وحشت انداخت و مبنای اسلامی این بیداری عظیم، منویات امام راحل (ره) و درایت ورهبری مقام معظم رهبری و رشادتهای و ایثارگری شهدا و ایثارگران ایران اسلامی است.

نایب رئیس  کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: جنبش وال استریت کمر استکبار را شکست و امروز زرمداران و زورمداران در باتلاق این حرکت مردم فرود خواهند رفت که این امر برگرفته از بیداری امت اسلامی است.

شجاعی، ایثارگران را نماد و جلوه رشادت در جبهه حق علیه باطل دانست و گفت: اگر در جامعه امنیت اجتماعی و رفاه مردمی وجود دارد، مرهون رشادت طلبی و ایثارگری جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس است.

عضو هیئت نظارت صدا و سیما  بااعلان برنامه های فرهنگی مجلس در خصوص ایثارگران، به مشکلات و خواسته های این جانبازان از نزدیک رسیدگی کرد.     

کد مطلب 1454009

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