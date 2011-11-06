اطلاع رسانی رسانه ها در طرح سرشماری نفوس و مسکن ارزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی صبح شنبه در نشست با مدیران و کارکنان اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان کرمانشاه گفت: هفتمین طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان کرمانشاه از ابعاد مختلفی برخوردار است و از نظر استانداردهای روز، مطلوبیت خاصی دارد.

قائم مقام ستاد سرشماری کشور تاکید کرد: مدیریت هدفمند، تلاش خالصانه، همبستگی و همدلی، بهره گیری از پتانسیلهای دستگاههای اجرایی و به کارگیری نیروی انسانی کارآمد و مجرب از مهمترین عوامل دستیابی به این سطح از مطلوبیت است.

قائمی افزود: رسانه های گروهی و جمعی نقش اساسی در آگاه سازی افکار عمومی دارند و پوشش خبری مناسبت رسانه ها در اطلاع رسانی طرح سرشماری نفوس و مسکن این دوره بسیار ارزنده است.