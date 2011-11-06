انتخابات شهرداران مدرسه در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شهرداران مدرسه، پیش از ظهر امروز با هدف بالا بردن آگاهی دانش‌آموزان در زمینه مسائل آموزشی، ترافیک و حمل و نقل، زیست محیطی، امور اجتماعی و فرهنگی، ورزشی، تقویت مسئولیت پذیری و روحیه مشارکت جویی نوجوانان در مدیریت شهری، شناخت بهتر شهر و شیوه‌های اداره آن به منظور ایجاد ارتباط عاطفی و مسئولانه نسبت به محیط زندگی اجرا شد.

نامزدهای عضویت در طرح شهردار مدرسه در زمان مقرر، تبلیغات خود را انجام دادند و از اوایل مهر برای آشنایی دانش‌آموزان با طرح، جلسه‌های توجیهی برگزار شد.

پوسترهای تبلیغاتی در این خصوص نیز در مدارس توزیع و دستورالعملها، تعرفه‌ها و برگه‌ های رأی به واحدهای آموزشی ارسال شد و دانش‌آموزان علاقه مند نامزد شدند و تا یازدهم آبان ماه، بهترینها بر اساس نظر همشاگردیهایشان انتخاب شدند.

در پایان انتخابات، فردی که بیشترین رأی را به دست آورد، شهردار مدرسه است و هشت نفر دیگر به عنوان معاونان همیار تحصیلی، فرهنگی و پرورشی، امداد و نجات، نظارت و پیگیری، بهداشت و سلامت تربیت بدنی، حمل و نقل و ترافیک و مشارکت محلی معرفی می ‌شوند.

هدف از اجرای این طرح، افزایش آمادگی در دانش آموزان دوره راهنمایی برای ورود به جوانی و افزایش قدرت تصمیم گیری به ویژه در زمینه فعالیتهای مشارکتی شهر است.