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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

انتخابات شهرداران مدرسه در شهرری برگزار شد

انتخابات شهرداران مدرسه در شهرری برگزار شد

شهرری - خبرگزاری مهر: انتخابات شهرداران مدارس، به طور همزمان در 10 مدرسه راهنمایی شهرری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شهرداران مدرسه، پیش از ظهر امروز با هدف بالا بردن آگاهی دانش‌آموزان در زمینه مسائل آموزشی، ترافیک و حمل و نقل، زیست محیطی، امور اجتماعی و فرهنگی، ورزشی، تقویت مسئولیت پذیری و روحیه مشارکت جویی نوجوانان در مدیریت شهری، شناخت بهتر شهر و شیوه‌های اداره آن به منظور ایجاد ارتباط عاطفی و مسئولانه نسبت به محیط زندگی اجرا شد.

نامزدهای عضویت در طرح شهردار مدرسه در زمان مقرر، تبلیغات خود را  انجام دادند و از اوایل مهر برای آشنایی دانش‌آموزان با طرح، جلسه‌های توجیهی برگزار شد.

پوسترهای تبلیغاتی در این خصوص نیز در مدارس توزیع و دستورالعملها، تعرفه‌ها و برگه‌ های رأی به واحدهای آموزشی ارسال شد و دانش‌آموزان علاقه مند نامزد شدند و تا یازدهم آبان ماه، بهترینها بر اساس نظر همشاگردیهایشان انتخاب شدند.

در پایان انتخابات، فردی که بیشترین رأی را به دست آورد، شهردار مدرسه است و هشت نفر دیگر به عنوان معاونان همیار تحصیلی، فرهنگی و پرورشی، امداد و نجات، نظارت و پیگیری، بهداشت و سلامت تربیت بدنی، حمل و نقل و ترافیک و مشارکت محلی معرفی می ‌شوند.

هدف از اجرای این طرح، افزایش آمادگی در دانش آموزان دوره راهنمایی برای ورود به جوانی و افزایش قدرت تصمیم گیری به ویژه در زمینه فعالیتهای مشارکتی شهر است.

کد مطلب 1454013

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