به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: عید قربان در آغاز دهه امامت و ولایت، یادآور اخلاص و بندگى حضرت ابراهیم(ع) در برابر پروردگار خویش بوده و روز رهایی از تعلقات غیرخدایی و قربانی کردن دلبستگی های دنیایی، شکوفایی ایمان، یقین و دل سپردن به رضایت محبوب است.

این پیام تصریح می کند: عید قربان پیامی از سوی خالق متعال است که بر اساس آن انسان با دل بریدن از دنیا و دل سپردن به فرمان حضرت دوست می تواند به عالی ترین درجات که همان قرب الهی ست دست یابد.



در این روز حج گزار، اسماعیل وجود را به قربان گاه می برد تا سبکبال شده و از اسارت نفس به سوی شکوفائی ایمان ویقین پر گشاید.



پایان این دهه مصادف با روز عید سعید غدیر بوده که اساس دین، ثمره نبوت و تعیین خط مشی مسلمانان تا آخرین روز دنیا در این روز شکل گرفت.

غدیر، نه تنها به عنوان روزى تاریخى‏، بلکه به عنوان یک‏ عید بزرگ اسلامى مطرح است و باید این روز خجسته را به عنوان تعظیم شعائر دینى، بزرگ داشت و برشکوه آن افزود تا ارزشهاى نهفته در این روز باشکوه، همواره زنده بماند و سیره معصومین(علیهم السلام) احیا شود.



غدیر روز تداوم رسالت انبیاء حق در ولایت على علیه‏السلام و عید عهد و پیمان و میثاق است.



روزهای بین اعیاد سعید قربان وغدیر، فرصت مغتنمی برای تمرین اطاعت از اهل ‌بیت علیهم السلام و تقویت بنیه اعتقادی بوده، چرا که همه معارف به برکت ولایت اهل بیت (ع) تامین می⁯شود و نظام اسلامی به برکت ولایت اهل بیت(ع) سامان می پذیرد.

دهه ولایت یادآور این حقیقت است که پیمودن مسیر تقرب به سوی خدای سبحان، تهذیب نفس و رسیدن به کمال، بدون ولایت امکان‌پذیر نیست.



امروز تبیین، تشریح و تحلیل سیره و شخصیت مولای متقیان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند در معرفی الگو و اسوه ای ممتاز برای سطوح مختلف اقشار جامعه بسیار موثر و سودمند باشد.



نیاز جهان امروز به ترویج اندیشه و مسلک حضرت امام علی (ع) و فراگیرکردن آن و رسیدن به راهکارهایی برگرفته از اندیشه‌های مولای متقیان به منظور ساختن جهانی آکنده از عدالت و مهرورزی بیش از گذشته احساس می شود و باید به عنوان یک ضرورت موردتوجه همگان قرار گیرد.



در این میان جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سرچشمه و منادی ولایت مداری در جهان و به جهت ترویج مبانی اصولی ولایت مطلقه فقیه که همانا استمرار راستین ولایت است، از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد که این مهم وظیفه همه مردم و مسوولین ایران اسلامی را بیش از پیش سنگین تر می کند.



اینجانبان با تبریک و تهنیت و شادباش اعیاد بزرگ و خجسته قربان و غدیر و دهه امامت و ولایت به همه آزادگان و آزادی خواهان جهان و ایران به ویژه مردم ولایتمدار مازندران که به راستی دیار علویان نام گرفت، تقارن این ایام با روز ملی مازندران که سند ولایتمداری و ولایت پذیری مردمان این سامان است را به فال نیک گرفته و گرامی می داریم.

رجاء واثق داریم که مردم مومن و دیندار به خصوص جوانان پاک سرشت استان، همچون سالهای گذشته جشن ها و مراسم ویژه این ایام را با شکوه و جلال شایسته و مثال زدنی در مساجد، منازل و جای جای مازندران برگزار خواهند کرد.



توفیق همگان را در پیمودن راه شهدا، با بهره گیری از آرمان های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و در پرتو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.