سکینه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم در ادامه برگزاری رقابت در رشته‌های مختلف با شرکت ورزشکاران این هیئت، مرحله نخست مسابقات انتخابی دارت بیماران خاص را برگزار کرد که در آن ورزشکاران این هیئت، در بخش تالاسمی ماژور با یکدیگر به رقابت پرداختند.



وی با بیان اینکه این مسابقات امروز یکشنبه نفرات برتر خود را شناخت، ادامه داد: در این دوره از پیکارهای دارت قهرمانی بیماران خاص تالاسمی ماژور قم که با استقبال کم‌نظیر ورزشکاران هر دو هیئت در رده‌های سنی مختلف به انجام رسید، ورزشکاران شرکت کننده در تلاش برای کسب مقام‌های برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم افزود:‌ ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات دارت شطرنج، در سالن ورزشی ستارگان سرخ که متعلق به برنامه‌های هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاست، با یکدیگر رقابتی جذاب و نزدیک برگزار کردند و در پایان افراد اول تا سوم مورد تقدیر قرار گرفتند.



وی در ادامه با اشاره به برترین‌های این دوره از رقابت‌های دارت ورزشکاران هیئت بیماران خاص، یاد‌آور شد: این دوره از مسابقات به شکلی به انجام رسید که در پایان این جواد یزدی زاده ورزشکار برتر استان بود که موفق به کسب سکوی نخست و عنوان قهرمانی شد.



باباخانی همچنین با اشاره به نفر دوم این دوره از مسابقات‌ بیان داشت: در پایان این رقابت‌ها بعد از جواد یزدی زاده قهرمان مسابقات دارت، عنوان دومی پیکارهای رشته دارت بیماران خاص قم به رسول رسول فرمانی پگا از هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا رسید تا این ورزشکار عنوان نایب قهرمانی این دوره مسابقات را به دست بیاورد.



رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم بیان داشت: در این رقابت‌ها بعد از نفرات قهرمان و نایب ‌قهرمان، عنوان سوم به عباس یزدی زاده دیگر ورزشکار هیئت رسید تا بدین ترتیب مرحله نخست پیکارهای انتخابی دارت قهرمانی قم به پایان برسد.



وی بیان داشت: جوایز و هدایای نفرات اول تا سوم مسابقات دارت قهرمانی هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا در استان قم در حالی با حضور مربیان و ورزشکارن حاضر همراه با لوح تقدیر به رسم یاد‌بود به آنها تقدیم شد که مهدی جباری به مقام چهارم رسید و بهنام بهاء آبادی موفق به کسب رتبه پنجم این دوره از پیکارها شد.



باباخانی در ادامه با اشاره به دیگر مسابقات برگزار شده این هیئت یادآور شد: در طول سال ورزشکاران فعال این هیئت در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که رقابت ورزشکاران شرکت کننده در تمام رشته‌ها از سطح بسیار بالایی برخوردار است، ضمن اینکه استقبال شرکت کنندگان از برنامه‌های این هیئت نیز قابل توجه است.