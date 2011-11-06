پزشکی قانونی شهرستان سرباز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در این مراسم که با حضور فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان سرباز برگزار شد، اظهار داشت: نبود این اداره در شهرستان سرباز سبب می شد که مردم برای رسیدن به نزدیکترین مرکز پزشکی قانونی و انجام کارهای مورد نیاز خود حداقل فاصله 150 کیلومتری را طی کنند که با مشکلات زیادی روبه رو می شدند.

رضا عبدی گفت: راه اندازی اداره پزشکی قانونی در شهر راسک مرکز شهرستان سرباز برای رفاه حال مردم و حل مشکلات آنان ضروری بود.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر مسئولان محلی با این مرکز شد.

مرکز پزشکی قانونی شهرستان سرباز در محل سایت اداری راسک راه اندازی شده است.