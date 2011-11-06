عرفه همایش بزرگ شناخت و خود سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در مراسم دعای عرفه اردبیل اظهار داشت: روز عرفه روزی است که خدای سبحان بندگان خود را به عبادت و اطاعت خویش فرا می خواند و خوان کرم و احسان و لطف خود را برای آنان می گستراند.

وی عنوان کرد: پیشوایان معصوم (ع) با استفاده از موقعیت معنوى روز عرفه، مردم را به راز و نیاز و تقویت پیوند با سرچشمه کمالات ترغیب و تشویق مى‌کردند زیرا اساس شخصیت حقیقى انسان و ارزش او به اندازه ارتباطش با خداوند متعال تعیین مى‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل با بیان اینکه دعا در زندگی انسان نقش ویژه ای دارد، افزود: هیچ شبی در فضیلت مانند شب قدر نیست و هیچ روزی در فضیلت مانند روز عرفه نیست و محبوب ترین عمل در روز عرفه دعا کردن است.

به گفته وی مسلمانان جهان در کشورهای اسلامی در این روز بزرگ کوشش می‌کنند تا در مساجد و تکایای شهر به صورت دسته جمعی گردهم آمده و دعای عرفه را بخوانند و از فیوضات این روز با برکت بهره‌مند شوند.

ستوده افزود: تجربه نشان داده در این روز افرادی که مشغول دعا و نیایش بوده‌ اند دعای آنان بیشتر مورد استجابت از سوی خداوند متعال قرار گرفته است.

مراسم پر فیض روزعرفه از ساعتی قبل در محل مصلی اردبیل، مساجد دانشگاهها و سایر تکایا و مساجد شهرها وروستاهای این استان با حضور گسترده اهالی آغاز شده است. سخنرانی، مداحی و قرائت دعای پرفیض عرفه از جمله برنامه های این مراسم است.

حضور نوجوانان و جوانان در این مراسم، به شکوه آن افزوده است و هر کس سعی دارد به نحوی از سرچشمه برکات این روز بهره مند شود.